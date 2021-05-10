Инвестиционное сообщество не готово к цифровому рублю

Инвестиционное сообщество не готово к цифровому рублюИнициатива ЦБ связана с рисками и неудобствами, уверены участники опроса Investing.com
Значительная часть российских инвесторов считают, что цифровой рубль будет неудобен в использовании для населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Investing.com. 38% респондентов заявили, что относятся к инициативе по внедрению в стране цифрового рубля отрицательно. Положительно оценивают эту новацию 35% – они убеждены, что бумажные деньги устарели и от них пора отказаться.
Главное опасение противников цифрового рубля связано с тем, что предложенный Банком России механизм не сможет работать без сбоев: 73% инвесторов сомневаются в эффективности системы, которую ЦБ разрабатывает для введения цифрового рубля. Кроме того, инвесторы сомневаются, что новшество облегчит жизнь получателям социальных выплат, а именно это Центробанк называет одной из главных функций цифрового рубля. 62% респондентов считают, что использование цифрового рубля для выплат пособий и пенсий будет очень неудобным для самих получателей субсидий. Те, кто уверен в обратном, ссылаются на удобство моментальной оплаты из электронного кошелька.