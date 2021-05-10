Инвестиционное сообщество не готово к цифровому рублю

Главное опасение противников цифрового рубля связано с тем, что предложенный Банком России механизм не сможет работать без сбоев: 73% инвесторов сомневаются в эффективности системы, которую ЦБ разрабатывает для введения цифрового рубля. Кроме того, инвесторы сомневаются, что новшество облегчит жизнь получателям социальных выплат, а именно это Центробанк называет одной из главных функций цифрового рубля. 62% респондентов считают, что использование цифрового рубля для выплат пособий и пенсий будет очень неудобным для самих получателей субсидий. Те, кто уверен в обратном, ссылаются на удобство моментальной оплаты из электронного кошелька.