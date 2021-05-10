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Инвестиционное сообщество не готово к цифровому рублю

Инициатива ЦБ связана с рисками и неудобствами, уверены участники опроса Investing.com
Елена Ведерина
Андрей Гордеев / Ведомости

Значительная часть российских инвесторов считают, что цифровой рубль будет неудобен в использовании для населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Investing.com. 38% респондентов заявили, что относятся к инициативе по внедрению в стране цифрового рубля отрицательно. Положительно оценивают эту новацию 35% – они убеждены, что бумажные деньги устарели и от них пора отказаться.

Главное опасение противников цифрового рубля связано с тем, что предложенный Банком России механизм не сможет работать без сбоев: 73% инвесторов сомневаются в эффективности системы, которую ЦБ разрабатывает для введения цифрового рубля. Кроме того, инвесторы сомневаются, что новшество облегчит жизнь получателям социальных выплат, а именно это Центробанк называет одной из главных функций цифрового рубля. 62% респондентов считают, что использование цифрового рубля для выплат пособий и пенсий будет очень неудобным для самих получателей субсидий. Те, кто уверен в обратном, ссылаются на удобство моментальной оплаты из электронного кошелька.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных