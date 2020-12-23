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ЦБ заявил об утрате необходимости в SWIFT после внедрения цифрового рубля

Ведомости

Цифровые валюты разных стран в перспективе смогут использоваться для международных расчетов, и в этом случае есть вероятность, что интернациональная межбанковская система SWIFT, используемая более чем в 200 странах, больше не понадобится, заявила во время Open Talk на площадке Ассоциации корпоративных казначеев первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По ее словам, в настоящий момент свыше 30 регуляторов по всему миру работают над созданием национальных цифровых валют.

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«Я думаю, что вот эта вот скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте 5-7 лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой своих стран. И тогда можно уже решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия», — сказала она.

При этом Скоробогатова добавила, что SWIFT может стать одной из платформ для цифровой валюты. Вопрос состоит в том, готова ли сама система двигаться в данном направлении в рамках своей стратегии, пояснила представитель ЦБ.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, в свою очередь, отметил, что тема использования цифровых валют центральных банков для международных расчетов интересна регуляторам по всему миру, так как внешние платежи стоят еще дороже внутренних. Однако серьезно к данной теме можно будет подойти лишь после практического внедрения цифровых валют, добавил он.

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ РФ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако регулятор считает, что это может способствовать повышению доступности финансовых инструментов для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался другими государствами. Так, например, в начале декабря этого года об этом в очередной раз высказался глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Ранее по теме: Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных