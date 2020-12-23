ЦБ заявил об утрате необходимости в SWIFT после внедрения цифрового рубля

«Я думаю, что вот эта вот скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте 5-7 лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой своих стран. И тогда можно уже решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия», — сказала она.