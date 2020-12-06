Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

Если Москва не предпримет усилий по урегулированию конфликта в Донбассе, то Киев потребует ужесточения санкций в отношении России, в том числе и отключения ее от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.