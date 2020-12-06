Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT
Если Москва не предпримет усилий по урегулированию конфликта в Донбассе, то Киев потребует ужесточения санкций в отношении России, в том числе и отключения ее от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений по давлению на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система», — цитирует его УНИАН.
Кравчук добавил, что Киев «будет этого требовать», если Россия не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта.
Как отмечает агентство, в 2019 г. занимавший тогда пост главы МИД Украины Павел Климкин заявил, что международные партнеры страны рассматривают возможность отключения России от SWIFT.