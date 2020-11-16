Тихановская заявила о попытках добиться отключения Минска от SWIFT

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов и ввели санкции против белорусских властей.