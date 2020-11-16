Тихановская заявила о попытках добиться отключения Минска от SWIFT
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками белорусских госбанков, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе политика.
«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», — цитирует Тихановскую пресс-служба. Она добавила, что ее команда добивается прекращения сотрудничества и кредитования иностранными банками государственных компаний ее страны, в том числе, Беларусбанка и Белагропромбанка.
Также Тихановская посоветовала белорусам в связи с этим «для безопасности вывести свои средства» из банков страны. Кроме того, она анонсировала расширение санкционного списка ЕС до «200+ фамилий», включая бизнесменов и госкомпании. «Добиваемся пересмотра международных программ поддержки, чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу», — заявила Тихановская.
13 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Минска после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко. Боррель оценил произошедшее как «возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей» и принес соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Какие санкции готов ввести Брюссель, глава европейской дипломатии не уточнял.
ЕС уже ввел санкции против более чем 50 высокопоставленных белорусских граждан, включая президента страны Александра Лукашенко и его сына Николая, главу администрации президента Белорусии Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета страны Ивана Носкевича, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, замминистра информации Игоря Бузовского, а также ряда сотрудников силовых структур.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов и ввели санкции против белорусских властей.