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Тихановская заявила о попытках добиться отключения Минска от SWIFT

Ведомости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками белорусских госбанков, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе политика.

«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», — цитирует Тихановскую пресс-служба. Она добавила, что ее команда добивается прекращения сотрудничества и кредитования иностранными банками государственных компаний ее страны, в том числе, Беларусбанка и Белагропромбанка.

Также Тихановская посоветовала белорусам в связи с этим «для безопасности вывести свои средства» из банков страны. Кроме того, она анонсировала расширение санкционного списка ЕС до «200+ фамилий», включая бизнесменов и госкомпании. «Добиваемся пересмотра международных программ поддержки, чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу», — заявила Тихановская.

13 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Минска после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко. Боррель оценил произошедшее как «возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей» и принес соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Какие санкции готов ввести Брюссель, глава европейской дипломатии не уточнял.

ЕС уже ввел санкции против более чем 50 высокопоставленных белорусских граждан, включая президента страны Александра Лукашенко и его сына Николая, главу администрации президента Белорусии Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета страны Ивана Носкевича, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, замминистра информации Игоря Бузовского, а также ряда сотрудников силовых структур.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов и ввели санкции против белорусских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных