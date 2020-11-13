ЕС допустил новые санкции против Белорусии после гибели протестующего

Протесты в Минске и других городах белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против белорусских должностных лиц.