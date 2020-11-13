ЕС допустил новые санкции против Белорусии после гибели протестующего
Евросоюз может ввести новые санкции против властей Белоруссии после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», — цитирует Борреля пресс-служба Европейского Совета. Глава европейской дипломатии осудил «насилие» белорусских властей, «применяемое против мирных демонстрантов, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан».
Боррель от лица ЕС выразил соболезнования семье и друзьям погибшего Бондаренко. «Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия», — отметил глава европейской дипломатии.
31-летний Роман Бондаренко умер в Минске 12 ноября после стычки в так называемом «Дворе Перемен», ставшее известным благодаря протестному граффити. По данным портала Tut.by со ссылкой на очевидцев, вечером предыдущего дня в этот двор приехали неизвестные в гражданской одежде и масках. Они начали снимать висящие на заборе красно-белые ленты — символы протеста.
Местные жители вышли на улицу, чтобы поговорить с людьми в гражданском. Среди них оказался Бондаренко. После словесной перепалки с людьми в штатском вспыхнула драка, Бондаренко задержали, и, предположительно, жестоко избили. После этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми повреждениями мозга, от которых скончался.
Протесты в Минске и других городах белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против белорусских должностных лиц.