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ЕС допустил новые санкции против Белорусии после гибели протестующего

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Евросоюз может ввести новые санкции против властей Белоруссии после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», — цитирует Борреля пресс-служба Европейского Совета. Глава европейской дипломатии осудил «насилие» белорусских властей, «применяемое против мирных демонстрантов, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан».

Боррель от лица ЕС выразил соболезнования семье и друзьям погибшего Бондаренко. «Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия», — отметил глава европейской дипломатии. 

31-летний Роман Бондаренко умер в Минске 12 ноября после стычки в так называемом «Дворе Перемен», ставшее известным благодаря протестному граффити. По данным портала Tut.by со ссылкой на очевидцев, вечером предыдущего дня в этот двор приехали неизвестные в гражданской одежде и масках. Они начали снимать висящие на заборе красно-белые ленты — символы протеста.

Местные жители вышли на улицу, чтобы поговорить с людьми в гражданском. Среди них оказался Бондаренко. После словесной перепалки с людьми в штатском вспыхнула драка, Бондаренко задержали, и, предположительно, жестоко избили. После этого мужчина оказался в больнице с тяжелыми повреждениями мозга, от которых скончался.

Протесты в Минске и других городах белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против белорусских должностных лиц.

Ранее по теме: Акцию протеста людей с ограниченными возможностями пресекли в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных