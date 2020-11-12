Акцию протеста людей с ограниченными возможностями пресекли в Минске
Сотрудники правоохранительных структур в Минске пресекли акцию протеста людей с ограниченными возможностями, сообщает «РИА Новости».
«Начало несанкционированной акции протеста было намечено около 14.00 (совпадает с мск) возле Красного костела, расположенного на площади Независимости в центре Минска. Однако участники акции начали собираться на площади позже. Группа из нескольких десятков человек около 14.30 попыталась выйти на проспект, однако пешеходную часть проспекта перекрыли правоохранители», — сообщает агентство.
Участники мероприятия вернулись к Красному костелу и идут по площади Независимости, в то время как сотрудник милиции призывает присутствующих разойтись.
Аналогичная акция граждан с ограниченными физическими возможностями состоялась в Минске неделю назад. Тогда правоохранители задержали несколько человек.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор.