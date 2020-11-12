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Акцию протеста людей с ограниченными возможностями пресекли в Минске

Ведомости

Сотрудники правоохранительных структур в Минске пресекли акцию протеста людей с ограниченными возможностями, сообщает «РИА Новости».

«Начало несанкционированной акции протеста было намечено около 14.00 (совпадает с мск) возле Красного костела, расположенного на площади Независимости в центре Минска. Однако участники акции начали собираться на площади позже. Группа из нескольких десятков человек около 14.30 попыталась выйти на проспект, однако пешеходную часть проспекта перекрыли правоохранители», — сообщает агентство.

Участники мероприятия вернулись к Красному костелу и идут по площади Независимости, в то время как сотрудник милиции призывает присутствующих разойтись.

Аналогичная акция граждан с ограниченными физическими возможностями состоялась в Минске неделю назад. Тогда правоохранители задержали несколько человек.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных