Акцию протеста людей с ограниченными возможностями пресекли в Минске

«Начало несанкционированной акции протеста было намечено около 14.00 (совпадает с мск) возле Красного костела, расположенного на площади Независимости в центре Минска. Однако участники акции начали собираться на площади позже. Группа из нескольких десятков человек около 14.30 попыталась выйти на проспект, однако пешеходную часть проспекта перекрыли правоохранители», — сообщает агентство.