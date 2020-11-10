Лукашенко возмутился переброске войск США в Польшу

В конце октября Лукашенко выступил с аналогичным заявлением и предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию: «нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь», сказал тогда глава белорусского государства. По его словам, Минску необходимо адекватно реагировать на возможные внешние угрозы.