Лукашенко возмутился переброске войск США в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих граждан обратить внимание на переброску войск США в Польшу, передает агентство «БелТА».
«Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая», — сказал Лукашенко.
«Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать», — добавил белорусский лидер.
В конце октября Лукашенко выступил с аналогичным заявлением и предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию: «нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь», сказал тогда глава белорусского государства. По его словам, Минску необходимо адекватно реагировать на возможные внешние угрозы.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Демонстранты требуют отставки нынешнего лидера и проведения новых выборов.