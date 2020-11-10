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Лукашенко возмутился переброске войск США в Польшу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих граждан обратить внимание на переброску войск США в Польшу, передает агентство «БелТА».

«Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая», — сказал Лукашенко. 

«Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать», — добавил белорусский лидер.

В конце октября Лукашенко выступил с аналогичным заявлением и предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию: «нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь», сказал тогда глава белорусского государства. По его словам, Минску необходимо адекватно реагировать на возможные внешние угрозы.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Демонстранты требуют отставки нынешнего лидера и проведения новых выборов.

Ранее по теме: Лукашенко предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных