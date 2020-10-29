Лукашенко предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости адекватно реагировать на возможные внешние угрозы, предупредив НАТО о том, что у него не получится захватить Белоруссию, передает «БелТА».
«Нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что за пределами Белоруссии «натовцы не утихомирились», в Гродно вывешиваются польские флаги. В этой связи президент упомянул свой разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором предупредил его о том, что «если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может быть, Украины..., мы будем отвечать».
Ранее сегодня Лукашенко предложил создать вооруженные народные дружины из бывших военных для помощи силовикам при поддержании общественного порядка на фоне идущих третий месяц протестов.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, на которых официально победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.