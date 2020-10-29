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Лукашенко предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости адекватно реагировать на возможные внешние угрозы, предупредив НАТО о том, что у него не получится захватить Белоруссию, передает «БелТА». 

«Нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — сказал Лукашенко. 

Он отметил, что за пределами Белоруссии «натовцы не утихомирились», в Гродно вывешиваются польские флаги. В этой связи президент упомянул свой разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором предупредил его о том, что «если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может быть, Украины..., мы будем отвечать».

Ранее сегодня Лукашенко предложил создать вооруженные народные дружины из бывших военных для помощи силовикам при поддержании общественного порядка на фоне идущих третий месяц протестов. 

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, на которых официально победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко предложил создать вооруженные дружины из бывших военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных