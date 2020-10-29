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Лукашенко предложил создать вооруженные дружины из бывших военных

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать вооруженные народные дружины из бывших военных для помощи силовикам при поддержании общественного порядка на фоне идущих третий месяц протестов. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что к властям с просьбой включить их в подобные формирования обращаются бывшие военнослужащие, в том числе ветераны войны в Афганистане. 

Лукашенко отметил, что благодаря созданию вооруженных народных дружин в Киргизии удалось избежать погромов и грабежей во время политического кризиса в начале октября. По словам белорусского президента, они временно взяли на себя функции правоохранительных органов, пока те «разбежались». Он отметил, что в Белоруссии силовики в данный момент занимаются национальной безопасностью, а в дружинах люди должны обеспечивать порядок и недопущение хаоса на местах. «Мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. [Дружины] пусть обеспечат защиту своих домов», — сказал Лукашенко. 

Кроме того, белорусский лидер поставил задачу своим помощникам, среди которых покинувший сегодня пост министра внутренних дел Юрий Караев, по поддержанию общественной безопасности в западных регионах страны (Брестской и Гродненской областях), а также в Минске с опорой на армию, КГБ и МВД. Особое беспокойство у Лукашенко вызвала обстановка в Гродно из-за находящихся в городе опасных химических производств. Белорусский президент назначил инспектором по Гродненской области своего помощника Валерия Вакульчика (до сентября возглавлял КГБ страны), а Караева — по Брестской.

Ранее сегодня Лукашенко снял Караева с поста главы МВД. Накануне тот заявил, что в Белоруссии идет «война», «неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха». Тогда же Лукашенко отметил, что протестующие «перешли красную черту». Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, на которых официально победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко назвал источник финансирования бастующих рабочих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных