Лукашенко предложил создать вооруженные дружины из бывших военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать вооруженные народные дружины из бывших военных для помощи силовикам при поддержании общественного порядка на фоне идущих третий месяц протестов. Об этом сообщает агентство «БелТА».
«Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что к властям с просьбой включить их в подобные формирования обращаются бывшие военнослужащие, в том числе ветераны войны в Афганистане.
Лукашенко отметил, что благодаря созданию вооруженных народных дружин в Киргизии удалось избежать погромов и грабежей во время политического кризиса в начале октября. По словам белорусского президента, они временно взяли на себя функции правоохранительных органов, пока те «разбежались». Он отметил, что в Белоруссии силовики в данный момент занимаются национальной безопасностью, а в дружинах люди должны обеспечивать порядок и недопущение хаоса на местах. «Мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. [Дружины] пусть обеспечат защиту своих домов», — сказал Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер поставил задачу своим помощникам, среди которых покинувший сегодня пост министра внутренних дел Юрий Караев, по поддержанию общественной безопасности в западных регионах страны (Брестской и Гродненской областях), а также в Минске с опорой на армию, КГБ и МВД. Особое беспокойство у Лукашенко вызвала обстановка в Гродно из-за находящихся в городе опасных химических производств. Белорусский президент назначил инспектором по Гродненской области своего помощника Валерия Вакульчика (до сентября возглавлял КГБ страны), а Караева — по Брестской.
Ранее сегодня Лукашенко снял Караева с поста главы МВД. Накануне тот заявил, что в Белоруссии идет «война», «неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха». Тогда же Лукашенко отметил, что протестующие «перешли красную черту». Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, на которых официально победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.