Лукашенко предложил создать вооруженные дружины из бывших военных

Лукашенко отметил, что благодаря созданию вооруженных народных дружин в Киргизии удалось избежать погромов и грабежей во время политического кризиса в начале октября. По словам белорусского президента, они временно взяли на себя функции правоохранительных органов, пока те «разбежались». Он отметил, что в Белоруссии силовики в данный момент занимаются национальной безопасностью, а в дружинах люди должны обеспечивать порядок и недопущение хаоса на местах. «Мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. [Дружины] пусть обеспечат защиту своих домов», — сказал Лукашенко.