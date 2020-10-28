Лукашенко назвал источник финансирования бастующих рабочих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал источник финансирования рабочих, которые устраивают забастовки на заводах. По его словам, их продолжают спонсировать из-за рубежа, в том числе из европейских стран. Об этом президент заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
По словам политика, только единицы сотрудников предприятий «не хотят работать». «Эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят», — пояснил Лукашенко. Среди спонсоров бастующих Лукашенко назвал Литву и Польшу. Президент подчеркнул, что уговаривать бастующих вернуться к работе не нужно. «Не хотят рабочие работать — не надо», — сказал он, указав на необходимость «освободить» от «проплаченных» протестующих остальных рабочих. Ранее президент уже неоднократно обвинял в организации протестов зарубежные страны.
26 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку» и призвала граждан «показать, что никто не будет работать на режим», существующий в стране. Такой шаг стал ответом на неисполнение Лукашенко «народного ультиматума». Согласно последнему к 25 октября глава государства должен был покинуть свой пост, занимаемый им с 1994 г., а также прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
На призыв Тихановской откликнулись, в основном, небольшие предприятия, часть сотрудников которых поддержали всеобщую забастовку. Накануне премьер Белоруссии Александр Исаев заявил о провале объявленной оппозицией забастовки. Сама Тихановская назвала забастовку «только началом», по ее оценке она началась «очень активно».