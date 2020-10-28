Лукашенко назвал источник финансирования бастующих рабочих

По словам политика, только единицы сотрудников предприятий «не хотят работать». «Эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят», — пояснил Лукашенко. Среди спонсоров бастующих Лукашенко назвал Литву и Польшу. Президент подчеркнул, что уговаривать бастующих вернуться к работе не нужно. «Не хотят рабочие работать — не надо», — сказал он, указав на необходимость «освободить» от «проплаченных» протестующих остальных рабочих. Ранее президент уже неоднократно обвинял в организации протестов зарубежные страны.