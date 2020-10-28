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Лукашенко назвал источник финансирования бастующих рабочих

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал источник финансирования рабочих, которые устраивают забастовки на заводах. По его словам, их продолжают спонсировать из-за рубежа, в том числе из европейских стран. Об этом президент заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

По словам политика, только единицы сотрудников предприятий «не хотят работать». «Эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят», — пояснил Лукашенко. Среди спонсоров бастующих Лукашенко назвал Литву и Польшу. Президент подчеркнул, что уговаривать бастующих вернуться к работе не нужно. «Не хотят рабочие работать — не надо», — сказал он, указав на необходимость «освободить» от «проплаченных» протестующих остальных рабочих. Ранее президент уже неоднократно обвинял в организации протестов зарубежные страны.

26 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку» и призвала граждан «показать, что никто не будет работать на режим», существующий в стране. Такой шаг стал ответом на неисполнение Лукашенко «народного ультиматума». Согласно последнему к 25 октября глава государства должен был покинуть свой пост, занимаемый им с 1994 г., а также прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

На призыв Тихановской откликнулись, в основном, небольшие предприятия, часть сотрудников которых поддержали всеобщую забастовку. Накануне премьер Белоруссии Александр Исаев заявил о провале объявленной оппозицией забастовки. Сама Тихановская назвала забастовку «только началом», по ее оценке она началась «очень активно».

Ранее по теме: Белорусы не выполнили задачу Светланы Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных