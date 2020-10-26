Белорусы не выполнили задачу Светланы Тихановской

Белорусы не выполнили задачу Светланы ТихановскойПрекратить работу на режим Александра Лукашенко решились не все
О начале «народной забастовки» 26 октября объявила сама Светлана Тихановская. Срок ультиматума, который выдвинула Тихановская, считающая себя победителем на президентских выборах, истек 25 октября. От Лукашенко требовалось выполнить несколько требований: объявить об уходе, прекратить насилие против демонстрантов, а всех политзаключенных должны были освободить. 13 октября, объявляя ультиматум, Тихановская пригрозила, что начнутся «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», иных мер давления она не перечисляла и до сих пор не прояснила, как заставит Лукашенко уйти при том же темпе протестов.
«Срок выполнения требований народного ультиматума вышел. Сегодня [26 октября] начинается народная забастовка – следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам», – заявила она вчера. На этом этапе, по словам Тихановской, главная задача белорусов – «показать, что никто не будет работать на режим». С призывом поддержать оппозицию экс-кандидат в президенты Белоруссии обратилась к частному бизнесу, религиозным общинам, деятелям культуры и спорта. «Забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно», – сообщила Тихановская.
Вот и санитарный день
Акции протеста действительно затронули и частные, и государственные предприятия. По данным портала tut.by, некоторые частные компании из Минска, Гродно, Витебска, Бреста и Несвижа действительно объявили 26 октября выходным днем. В Белоруссии закрылись ряд магазинов, баров, кафе и медцентров. Некоторые частники объясняют внеочередной выходной «санитарным днем» или «днем переучета», в то время как другие открыто поддерживают протестное движение.
Как сообщает новостное интернет-издание «Белорусский партизан», стачки прошли на «Гродно азоте», Минском тракторном заводе (МТЗ), Минском автомобильном заводе и «Атланте». По данным Telegram-канала «Нехта Live», также бастовали рабочие Минского завода колесных тягачей и «Белкоммунмаша». Так, в семь утра на предприятии «Гродно азот» около проходной собрались примерно 100 человек. Портал tut.by со ссылкой на сотрудников предприятия пишет, что два цеха не приняли смену, рабочие отказались заступать.
В один из цехов на встречу с ними прибыло руководство завода, которое пыталось уговорить сотрудников выйти на работу, но рабочие отказались. К заводу прибыли силовики, около 10 человек были задержаны «за участие в несанкционированной акции», как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Позднее информационный ресурс «Белорусский партизан» сообщил информацию о том, что задержанных избили в автобусе по дороге в РОВД. По заявлению пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» (в его состав входит и «Гродно азот») Александра Тищенко, информация о забастовке на предприятии не подтверждается. По данным Тищенко, утром 26 октября «группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно азота» на смену». «Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, техпроцессы – в штатном режиме», – заявил пресс-секретарь.
Сообщения о забастовках на других заводах были также опровергнуты администрацией. На портале tut.by было опубликовано видео от читателей ресурса, на котором рабочие МТЗ «идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку». «Завод работает», – заявили в администрации предприятия, подчеркнув, что во всех цехах началась утренняя смена. Похожие опровержения поступили от «Беларуськалия» и Минского автомобильного завода.
Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева сообщила, что по данным на утро 26 октября все предприятия реального сектора в республике работают штатно. Позднее министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что призывы к забастовкам не причинили вреда республиканским предприятиям. «Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», – передает его слова «Sputnik Беларусь».
Протест в рамках дозволенного
25 октября, в день завершения ультиматума Тихановской, в республике прошла новая волна протестных акций, но протестующих меньше, чем, по данным СМИ, было в первые недели после подведения итогов президентских выборов. По оценкам портала tut.by, в столице Белоруссии в воскресенье на улицы вышли около 100 000 человек. Как сообщила на следующий день пресс-служба МВД республики, на них было задержано 523 человека. 26 октября в Минске снова прошли несанкционированные уличные акции, протестующие пытались блокировать дороги.
Некоторые демонстранты были задержаны белорусскими правоохранителями, количество задержанных пока не уточняется. Также официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что за последнюю неделю 595 иностранцам было отказано во въезде в республику. По словам Бычковского, абсолютное большинство их них – «крепкие молодые люди» с Украины, из Польши и Литвы, которые не могли объяснить цель своего визита.
По словам ведущего эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, сейчас динамика протестов «идет на подъем». «Произошли волнения на ряде государственных предприятий, университетов. На предприятиях конфликтная ситуация, часть работников пытается организовать забастовку, администрация им мешает. При этом о полноценной забастовке речи не идет, где-то не работают некоторые цеха, где-то сотрудники не заступают на смену», – говорит Карбалевич. По его словам, предпринимались попытки блокировать транспортные артерии, однако их жестко пресекла ГАИ. «Противостояние в Белоруссии нарастает», – описывает ситуацию эксперт. «Призыв Светланы Тихановской, ее ультиматум стал мобилизующим фактором, который придал моральное вдохновение белорусскому протесту», – замечает Карбалевич.
Как считает политолог Юрий Шевцов, ультиматум Тихановской завершился ничем. «Ни одного более-менее заметного предприятия, особенно государственного, не бастовало. Ультиматум завершился очень зрелищной и красноречивой неудачей», – отмечает Шевцов. По словам эксперта, в будущем Тихановская не будет пытаться вернуться непосредственно в белорусскую политику (после выборов она уехала в Литву, эмигрировали и другие лидеры белорусской оппозиции). Она уже обладает дипломатическими связями на Западе, где и останется в качестве заметного белорусского политика в эмиграции, считает Шевцов.