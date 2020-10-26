Белорусы не выполнили задачу Светланы Тихановской

В один из цехов на встречу с ними прибыло руководство завода, которое пыталось уговорить сотрудников выйти на работу, но рабочие отказались. К заводу прибыли силовики, около 10 человек были задержаны «за участие в несанкционированной акции», как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Позднее информационный ресурс «Белорусский партизан» сообщил информацию о том, что задержанных избили в автобусе по дороге в РОВД. По заявлению пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» (в его состав входит и «Гродно азот») Александра Тищенко, информация о забастовке на предприятии не подтверждается. По данным Тищенко, утром 26 октября «группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно азота» на смену». «Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, техпроцессы – в штатном режиме», – заявил пресс-секретарь.