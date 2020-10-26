В Белоруссии оценили экономический ущерб от забастовок
Забастовки на предприятиях Белоруссии не принесли никакого экономического ущерба, заявил журналистам министр промышленности республики Петр Пархомчик.
«Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. — прим. ред.). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», — приводит слова главы ведомства агентство «БелТА».
При этом Пархомчик подтвердил, что в стране действительно происходят «определенные волнения». Он рассказал, что накануне «отдельные чаты» призывали сотрудников предприятий ломать оборудование и нарушать технологические процессы, чтобы те, кто выйдут на работу, не смогли выполнять свои обязанности.
По словам министра, сегодня небольшие группы из 10-20 человек специально делают фотографии, якобы демонстрирующие остановку предприятий. Глава ведомства подчеркнул, что сотрудники, не выполняющие свои обязанности и нарушающие трудовой распорядок, понесут ответственность за свои действия.
С утра 26 октября в Белоруссии проходят забастовки рабочих, начать которые призвала экс-кандидат в президенты республики от оппозиции Светлана Тихановская. Это стало ответным шагом на невыполнение президентом страны Александром Лукашенко «народного ультиматума», согласно которому до 25 октября он должен был покинуть свой пост.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы. Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.