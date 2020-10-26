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Правозащитники заявили о задержании более 170 демонстрантов в Белоруссии

Ведомости

Правоохранительные органы Белоруссии задержали 174 участника протестных акций к 16:00 мск, сообщает правозащитный центр «Весна». Большинство из них — из Минска, есть также жители Гродно, Бреста, Могилева, Витебска и Новополоцка.

Утром 26 октября в Белоруссии начались акции протеста. По данным портала Tyt.by, они наблюдались на МЭТЗ им. Козлова, заводе «Гродно Азот», а также среди студентов нескольких учебных заведений. Кроме того, ряд Telegram-каналов сообщал о забастовках на «Минском тракторном заводе» (МТЗ), «Минском заводе колесных тягачей» (МЗКТ), «Минском автомобильном заводе» (МАЗ), «Атланте» и «Белкоммунмаше».

При этом пресс-секретарь правительства Белоруссии Александра Исаева опровергла информацию о забастовках и написала, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Производства, по ее словам, не остановлены.

Акции протеста начались в Белоруссии после того, как к ним призвала экс-кандидат в президенты республики от оппозиции Светлана Тихановская. Это стало реакцией на невыполнение президентом страны Александром Лукашенко «народного ультиматума», согласно которому до 25 октября он должен был покинуть свой пост, занимаемый им беспрерывно с 1994 г.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Ранее по теме: МВД Белоруссии сообщило о задержании 523 человек на акциях 25 октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных