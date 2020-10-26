Правозащитники заявили о задержании более 170 демонстрантов в Белоруссии
Правоохранительные органы Белоруссии задержали 174 участника протестных акций к 16:00 мск, сообщает правозащитный центр «Весна». Большинство из них — из Минска, есть также жители Гродно, Бреста, Могилева, Витебска и Новополоцка.
Утром 26 октября в Белоруссии начались акции протеста. По данным портала Tyt.by, они наблюдались на МЭТЗ им. Козлова, заводе «Гродно Азот», а также среди студентов нескольких учебных заведений. Кроме того, ряд Telegram-каналов сообщал о забастовках на «Минском тракторном заводе» (МТЗ), «Минском заводе колесных тягачей» (МЗКТ), «Минском автомобильном заводе» (МАЗ), «Атланте» и «Белкоммунмаше».
При этом пресс-секретарь правительства Белоруссии Александра Исаева опровергла информацию о забастовках и написала, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Производства, по ее словам, не остановлены.
Акции протеста начались в Белоруссии после того, как к ним призвала экс-кандидат в президенты республики от оппозиции Светлана Тихановская. Это стало реакцией на невыполнение президентом страны Александром Лукашенко «народного ультиматума», согласно которому до 25 октября он должен был покинуть свой пост, занимаемый им беспрерывно с 1994 г.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.