МВД Белоруссии сообщило о задержании 523 человек на акциях 25 октября
В Белоруссии 25 октября прошли 19 протестных акций, в ходе которых были задержаны 523 человека, сообщили в пресс-службе МВД страны.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица», — говорится в сообщении.
Отмечается, что протестные акции состоялись во всех областных центрах. В Гродно и в Лиде протестующие оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, поэтому в отношении них был применен слезоточивый газ. В Минске в районе проспекта Победителей разрозненные группы людей образовали колонну, вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. Позднее протестующие начали бросать камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. В отношении наиболее агрессивных участников протеста применялись специальные средства, пяснили в ведомстве.
26 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку», в рамках которой призвала людей «показать, что никто не будет работать на режим», существующий в стране.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, а за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. Оппозиция не согласилась с результатами выборов. Лукашенко 23 сентября прошел закрытую церемонию инаугурации, сохранив за собой пост глав государства еще на пять лет.