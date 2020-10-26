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МВД Белоруссии сообщило о задержании 523 человек на акциях 25 октября

Ведомости

В Белоруссии 25 октября прошли 19 протестных акций, в ходе которых были задержаны 523 человека, сообщили в пресс-службе МВД страны.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестные акции состоялись во всех областных центрах. В Гродно и в Лиде протестующие оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, поэтому в отношении них был применен слезоточивый газ. В Минске в районе проспекта Победителей разрозненные группы людей образовали колонну, вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. Позднее протестующие начали бросать камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. В отношении наиболее агрессивных участников протеста применялись специальные средства, пяснили в ведомстве.

26 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку», в рамках которой призвала людей «показать, что никто не будет работать на режим», существующий в стране.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, а за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. Оппозиция не согласилась с результатами выборов. Лукашенко 23 сентября прошел закрытую церемонию инаугурации, сохранив за собой пост глав государства еще на пять лет.

Ранее по теме: Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных