МВД Белоруссии сообщило о задержании 523 человек на акциях 25 октября

Отмечается, что протестные акции состоялись во всех областных центрах. В Гродно и в Лиде протестующие оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, поэтому в отношении них был применен слезоточивый газ. В Минске в районе проспекта Победителей разрозненные группы людей образовали колонну, вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. Позднее протестующие начали бросать камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. В отношении наиболее агрессивных участников протеста применялись специальные средства, пяснили в ведомстве.