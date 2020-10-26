Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 26 октября в стране начинается «общенациональная забастовка».
«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность»», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тихановской. По ее словам, мирный протест — это «постоянная созидательная сила», а режим президента Александра Лукашенко «способен только на насилие».
«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», — сказала она.
25 октября истек срок «народного ультиматума», который Тихановская объявила белорусским властям с требованием ухода Лукашенко с поста главы государства. Тихановская заявляла, что у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В случае невыполнения этих требований, отмечала Тихановская, «вся страна мирно выйдет на улицы».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08%, а за Тихановскую 10,09%.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна. 2 октября вступили в силу санкции против 40 Белоруссии чиновников, причастных к проведению выборов в стране. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.