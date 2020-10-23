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Тихановская призвала решить вопрос с выборами до Нового года

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что новые президентские выборы в республике должны быть назначены до конца текущего года.

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской, опубликованной в ее Telegram-канале.

По официальным данным ЦИК, на состоявшихся 9 августа президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Оппозиция, возглавляемая Тихановской, обвинила действующую власть в «фальсификации» итогов выборов. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных