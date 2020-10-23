Лукашенко выступил против митинга в его поддержку из-за возможного коллапса

Президент отметил, что мероприятие собирались посетить многие люди старшего возраста, ветераны, в связи с чем остро стоит вопрос обеспечения их безопасности, оперативного оказания медицинской помощи. «А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности. А кто будет контролировать остальную часть?», — спросил он. Кроме того, по словам президента, существуют риски заражения участников митинга коронавирусом. «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — добавил Лукашенко. Он позвонил премьер-министру республики и сказал, что нужно отменить митинг.