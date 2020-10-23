Лукашенко выступил против митинга в его поддержку из-за возможного коллапса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против проведения митинга в поддержку действующей власти, который организовывала Федерация профсоюзов республики, передает «БелТА».
«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», — сказал Лукашенко. Около 250 тыс. белорусов выразили желание посетить митинг, власть не сможет обеспечить их безопасность. «Один взрыв где-то в толпе – и люди начнут давить, как на Немиге», — подчеркнул он.
Президент отметил, что мероприятие собирались посетить многие люди старшего возраста, ветераны, в связи с чем остро стоит вопрос обеспечения их безопасности, оперативного оказания медицинской помощи. «А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности. А кто будет контролировать остальную часть?», — спросил он. Кроме того, по словам президента, существуют риски заражения участников митинга коронавирусом. «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — добавил Лукашенко. Он позвонил премьер-министру республики и сказал, что нужно отменить митинг.
После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.