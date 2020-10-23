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Лукашенко выступил против митинга в его поддержку из-за возможного коллапса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против проведения митинга в поддержку действующей власти, который организовывала Федерация профсоюзов республики, передает «БелТА».

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», — сказал Лукашенко. Около 250 тыс. белорусов выразили желание посетить митинг, власть не сможет обеспечить их безопасность. «Один взрыв где-то в толпе – и люди начнут давить, как на Немиге», — подчеркнул он.

Президент отметил, что мероприятие собирались посетить многие люди старшего возраста, ветераны, в связи с чем остро стоит вопрос обеспечения их безопасности, оперативного оказания медицинской помощи. «А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности. А кто будет контролировать остальную часть?», — спросил он. Кроме того, по словам президента, существуют риски заражения участников митинга коронавирусом. «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — добавил Лукашенко. Он позвонил премьер-министру республики и сказал, что нужно отменить митинг.

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После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных