Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг России и Белоруссии

Президент подчеркнул, что у России и Белоруссии «очень много совместной работы в этом направлении», поскольку в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии» друзей у двух стран немного. «У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать», — резюмировал он.