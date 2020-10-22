Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг России и Белоруссии
Обстановка вокруг Союзного государства России и Белоруссии непростая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным, передает «БелТА».
«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства», — сказал Лукашенко, поблагодарив Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до него и белорусских спецслужб.
Президент подчеркнул, что у России и Белоруссии «очень много совместной работы в этом направлении», поскольку в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии» друзей у двух стран немного. «У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать», — резюмировал он.
Нарышкин согласился с оценкой обстановки вокруг Союзного государства и выразил уверенность, что спецслужбы могут сделать многое для обеспечения интересов граждан России и Белоруссии и для защиты от угроз, которые с определенной периодичностью возникают.
После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Глава СВР сообщал, что служба получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.