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Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг России и Белоруссии

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Обстановка вокруг Союзного государства России и Белоруссии непростая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным, передает «БелТА».

«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства», — сказал Лукашенко, поблагодарив Нарышкина за информацию, которую СВР регулярно доводит до него и белорусских спецслужб.

Президент подчеркнул, что у России и Белоруссии «очень много совместной работы в этом направлении», поскольку в «бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии» друзей у двух стран немного. «У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать», — резюмировал он.

Нарышкин согласился с оценкой обстановки вокруг Союзного государства и выразил уверенность, что спецслужбы могут сделать многое для обеспечения интересов граждан России и Белоруссии и для защиты от угроз, которые с определенной периодичностью возникают.

После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов, а Александр Лукашенко – 80,08%. Глава СВР сообщал, что служба получила данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии. По его словам, США используют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в республике, привлекая радикальных националистов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных