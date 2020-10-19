Белорусских оппозиционеров освобождают перед истечением срока ультиматума Тихановской

Карбалевич также отмечает, что в эти выходные силовики действовали не так жестко, как во время протестов на прошлой неделе. Изменение меры пресечения белорусским оппозиционерам эксперт считает попыткой расколоть протестующее общество и создать «искусственную конструктивную оппозицию», с которой можно было бы вести переговоры. «Власть не хочет идти на диалог с реальными протестующими, с теми центрами, которые их представляют. Хотят придумать искусственную оппозицию для самих себя», – полагает Карбалевич. По его словам, из встречавшихся с Лукашенко оппозиционеров на сделку с властями пошел только Воскресенский: тот несколько раз выступал по государственным каналам с критикой оппозиции, и это вряд ли повлияет на протестные настроения. «Игра в искусственное создание конструктивной оппозиции у властей получается плохо», – отмечает Карбалевич.