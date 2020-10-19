Белорусских оппозиционеров освобождают перед истечением срока ультиматума Тихановской

Белорусских оппозиционеров освобождают перед истечением срока ультиматума ТихановскойЛукашенко пытается создать из них искусственную конструктивную оппозицию, считает эксперт
18 октября белорусские власти перевели под домашний арест политтехнолога Виталия Шклярова и члена президиума Координационного совета оппозиции Лилию Власову, сообщил портал tut.by. 16 октября из СИЗО КГБ был переведен под домашний арест адвокат экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Илья Салей, сообщала экс-кандидат в президенты Тихановская.
11 октября выпустили политолога Юрия Воскресенского. Все четверо присутствовали на встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась 10 октября в СИЗО КГБ Белоруссии. Воскресенский сказал в интервью гостелеканалу ОНТ, что именно он по поручению Лукашенко разработал список лиц, меру пресечения которым нужно изменить. Шкляров, арестованный по уголовному делу по организации и подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок, после освобождения заявил о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями, заявление передал его адвокат Антон Гашинский.
Всего, по данным tut.by, на встрече с Лукашенко, где обсуждалась возможная конституционная реформа, было минимум 12 человек помимо самого президента.
Белорусские власти начали выпускать оппозиционеров незадолго перед тем, как Тихановская объявила свой «народный ультиматум». 13 октября она выдвинула три требования к властям: Лукашенко должен заявить об уходе, прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Если требования не выполнят до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы, 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, говорила Тихановская.
Как отмечает глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников, выдвинутый Тихановской ультиматум не предполагает диалога и обсуждения в правовом поле. «У Тихановской все зациклилось на борьбе за власть. [Лукашенко] будет заниматься [переговорами] с другими людьми, обсуждать, в том числе в тюрьму иногда заезжать», – считает Калашников. По его мнению, не стоит ждать серьезных последствий, которыми грозит Тихановская в случае невыполнения условий ультиматума.
По словам ведущего эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, к ультиматуму Тихановской нужно относиться сдержанно. «Белорусские протесты практически не управляются никем и никем не контролируются. Это процесс самоорганизации общества», – отмечает Карбалевич. По словам эксперта, динамику протестов можно описать как волнообразную. Тем не менее протестное движение еще далеко от затухания.
Карбалевич также отмечает, что в эти выходные силовики действовали не так жестко, как во время протестов на прошлой неделе. Изменение меры пресечения белорусским оппозиционерам эксперт считает попыткой расколоть протестующее общество и создать «искусственную конструктивную оппозицию», с которой можно было бы вести переговоры. «Власть не хочет идти на диалог с реальными протестующими, с теми центрами, которые их представляют. Хотят придумать искусственную оппозицию для самих себя», – полагает Карбалевич. По его словам, из встречавшихся с Лукашенко оппозиционеров на сделку с властями пошел только Воскресенский: тот несколько раз выступал по государственным каналам с критикой оппозиции, и это вряд ли повлияет на протестные настроения. «Игра в искусственное создание конструктивной оппозиции у властей получается плохо», – отмечает Карбалевич.