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Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко и пригрозила забастовками

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября. Эти требования Тихановская разместила в своем Telegram-канале.

«Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим… 25 октября мы объявляем народный ультиматум», — говорится в публикации Тихановской.

По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В случае невыполнения этих требований, как отмечает Тихановская, «вся страна мирно выйдет на улицы». 

«И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия», — добавила экс-кандидат в президенты Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. И белорусская оппозиция, и Евросоюз убеждены, что выборы были «сфальсифицированы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных