Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко и пригрозила забастовками

«Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим… 25 октября мы объявляем народный ультиматум», — говорится в публикации Тихановской.