Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко и пригрозила забастовками
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября. Эти требования Тихановская разместила в своем Telegram-канале.
«Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим… 25 октября мы объявляем народный ультиматум», — говорится в публикации Тихановской.
По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В случае невыполнения этих требований, как отмечает Тихановская, «вся страна мирно выйдет на улицы».
«И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия», — добавила экс-кандидат в президенты Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. И белорусская оппозиция, и Евросоюз убеждены, что выборы были «сфальсифицированы».