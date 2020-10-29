Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, в которых победил Лукашенко. ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов. 7 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что под ограничения в первую очередь может глава МВД Страны Юрий Караев как ответственный за применение насилия к протестующим.