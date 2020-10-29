Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, назначив его своим помощником в Гродненской области, сообщает «БелТА».
«Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области», – говорится в сообщении. Новым министром внутренних дел назначен Иван Кубраков, который ранее был начальником ГУВД Мингорисполкома.
Помощниками в Минске и Брестской областях президент назначил Александра Барсукова и Валерия Вакульчика. Глава белорусского государства отметил, что новые помощники направляются «не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны». «Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Караев заявил, что в Белоруссии идет «война», «неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, в которых победил Лукашенко. ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов. 7 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что под ограничения в первую очередь может глава МВД Страны Юрий Караев как ответственный за применение насилия к протестующим.