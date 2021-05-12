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Эксперты ЦМАКП прогнозируют дефицит ликвидности в этом году

Рост спроса на деньги намного обгоняет их предложение
Екатерина Шохина
Динамика денежного предложения (денежной базы в широком определении) повысилась, но слабее, чем динамика денежной массы /Максим Стулов / Ведомости

Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности. «С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, – объясняет ведущий эксперт ЦМАКП Артем Дешко. – С другой – можно ожидать, что два демпфера (избыточная ликвидность и кредитная активность), которые раньше позволяли компенсировать вялую динамику денежного предложения, теперь будут действовать не так эффективно».

В прошлом году нехватки денег в экономике удалось избежать за счет проедания накопленной ранее избыточной банковской ликвидности и усиления эффекта кредитного мультиплицирования денег, отмечает Дешко. В текущем году такой маневр вряд ли удастся повторить, поскольку объем избыточной банковской ликвидности уже в значительной мере растрачен, а фактор бюджетной консолидации в 2021 г. при прочих равных условиях будет ограничивать масштаб денежной эмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных