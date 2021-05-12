Эксперты ЦМАКП прогнозируют дефицит ликвидности в этом году

Эксперты ЦМАКП прогнозируют дефицит ликвидности в этом годуРост спроса на деньги намного обгоняет их предложение
Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности. «С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, – объясняет ведущий эксперт ЦМАКП Артем Дешко. – С другой – можно ожидать, что два демпфера (избыточная ликвидность и кредитная активность), которые раньше позволяли компенсировать вялую динамику денежного предложения, теперь будут действовать не так эффективно».
В прошлом году нехватки денег в экономике удалось избежать за счет проедания накопленной ранее избыточной банковской ликвидности и усиления эффекта кредитного мультиплицирования денег, отмечает Дешко. В текущем году такой маневр вряд ли удастся повторить, поскольку объем избыточной банковской ликвидности уже в значительной мере растрачен, а фактор бюджетной консолидации в 2021 г. при прочих равных условиях будет ограничивать масштаб денежной эмиссии.