Эксперты ЦМАКП прогнозируют дефицит ликвидности в этом году

Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности. «С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, – объясняет ведущий эксперт ЦМАКП Артем Дешко. – С другой – можно ожидать, что два демпфера (избыточная ликвидность и кредитная активность), которые раньше позволяли компенсировать вялую динамику денежного предложения, теперь будут действовать не так эффективно».