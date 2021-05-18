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Законопроект о неквалифицированных инвесторах дошел до третьего чтения

Критики в его адрес не убавилось, а эксперты все еще надеются на смягчение ограничений
Елена Ведерина
Банк России получит право отменять сделки неквалифицированных инвесторов /Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне беспрецедентного интереса россиян к фондовому рынку Госдума готова рассмотреть 19 мая в третьем чтении законопроект, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. По итогам второго чтения, которое прошло 18 мая, срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов – физлиц перенесен с 1 апреля 2022 г. на 1 октября текущего года. Без прохождения тестирования инвесторы без опыта не смогут покупать сложные финансовые продукты.

Кроме того, новый законопроект предусматривает право Банка России ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами. Это возможно, если физлицам неоднократно в течение календарного года предоставлялась неполная или недостоверная информация о сделке. В случае если неоднократное нарушение создает существенную угрозу правам и законным интересам частного инвестора, Банк России вправе возложить на финансовую организацию обязанность по выкупу у инвестора всех ценных бумаг, в отношении которых физическим лицам предоставлялась неполная информация, либо об аннулировании сделки и возврату сторонами всего полученного по ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных