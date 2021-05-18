Законопроект о неквалифицированных инвесторах дошел до третьего чтения

Кроме того, новый законопроект предусматривает право Банка России ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами. Это возможно, если физлицам неоднократно в течение календарного года предоставлялась неполная или недостоверная информация о сделке. В случае если неоднократное нарушение создает существенную угрозу правам и законным интересам частного инвестора, Банк России вправе возложить на финансовую организацию обязанность по выкупу у инвестора всех ценных бумаг, в отношении которых физическим лицам предоставлялась неполная информация, либо об аннулировании сделки и возврату сторонами всего полученного по ней.