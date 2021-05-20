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ОЭСР обеспокоилась российскими льготами по НДС

В условиях развития цифровых платформ они способствуют налоговому неравенству
Любовь Маврина
Цифровые платформы в России стимулируют налоговое неравенство, считают в ОЭСР /Евгений Разумный / Ведомости

В ОЭСР обеспокоены неуплатой НДС участниками бизнес-платформ. Это, по мнению организации, ведет к потерям бюджета, который недополучает налоги. «Это вызвало вопросы о том, достаточно ли существующей системы НДС для эффективного отражения этой новой экономической реальности, для защиты доходов от НДС и минимизации экономических перекосов, – говорится в апрельском отчете ОЭСР «Влияние Sharing и gig-экономики на политику и администрирование НДС/GST». – Также возник вопрос, создает ли этот «новый способ ведения дел» новые возможности для улучшения соблюдения нормативных требований и администрирования».

Особое беспокойство аналитиков ОЭСР вызывают страны, где часть налогоплательщиков освобождена от уплаты НДС. В частности, Россия. «В России физические лица не являются налогоплательщиками НДС, если только они не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, – поясняет директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Антон Гребенчук. – Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность не платить НДС и ряд иных налогов, например, при применении упрощенной или патентной системы налогообложения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных