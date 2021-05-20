ОЭСР обеспокоилась российскими льготами по НДС

В ОЭСР обеспокоены неуплатой НДС участниками бизнес-платформ. Это, по мнению организации, ведет к потерям бюджета, который недополучает налоги. «Это вызвало вопросы о том, достаточно ли существующей системы НДС для эффективного отражения этой новой экономической реальности, для защиты доходов от НДС и минимизации экономических перекосов, – говорится в апрельском отчете ОЭСР «Влияние Sharing и gig-экономики на политику и администрирование НДС/GST». – Также возник вопрос, создает ли этот «новый способ ведения дел» новые возможности для улучшения соблюдения нормативных требований и администрирования».