Доверие иностранных инвесторов поддержат вниманием к зеленой экономике

Доверие иностранных инвесторов поддержат вниманием к зеленой экономикеНовый закон о сокращении выбросов парниковых газов примут к середине июля
Повышенное внимание к вопросам зеленой экономики, а также урегулирование проблемных моментов, связанных с введением маркировки молочной продукции с 1 июня, стали двумя ключевыми темами в повестке заседания исполкома Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России, прошедшего 20 мая при участии министра экономического развития Максима Решетникова.
Регина Кузьмина, президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии, отметила, что в тех вопросах углеродной экономики, которые поднимались в прошлом году, позиция государства стала значительно менее консервативной, о чем сигнализирует активная работа над двумя документами: проектом ФЗ об ограничениях выброса парниковых газов и стратегией долгосрочного развития РФ до 2050 г. с низким уровнем выброса CO₂. По заявлению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Аноприенко, есть все основания ожидать принятия соответствующего закона уже в середине июля.