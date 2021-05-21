Доверие иностранных инвесторов поддержат вниманием к зеленой экономике

Регина Кузьмина, президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии, отметила, что в тех вопросах углеродной экономики, которые поднимались в прошлом году, позиция государства стала значительно менее консервативной, о чем сигнализирует активная работа над двумя документами: проектом ФЗ об ограничениях выброса парниковых газов и стратегией долгосрочного развития РФ до 2050 г. с низким уровнем выброса CO₂. По заявлению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Аноприенко, есть все основания ожидать принятия соответствующего закона уже в середине июля.