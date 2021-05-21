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Доверие иностранных инвесторов поддержат вниманием к зеленой экономике

Новый закон о сокращении выбросов парниковых газов примут к середине июля
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Повышенное внимание к вопросам зеленой экономики, а также урегулирование проблемных моментов, связанных с введением маркировки молочной продукции с 1 июня, стали двумя ключевыми темами в повестке заседания исполкома Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России, прошедшего 20 мая при участии министра экономического развития Максима Решетникова.

Регина Кузьмина, президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии, отметила, что в тех вопросах углеродной экономики, которые поднимались в прошлом году, позиция государства стала значительно менее консервативной, о чем сигнализирует активная работа над двумя документами: проектом ФЗ об ограничениях выброса парниковых газов и стратегией долгосрочного развития РФ до 2050 г. с низким уровнем выброса CO₂. По заявлению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Аноприенко, есть все основания ожидать принятия соответствующего закона уже в середине июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных