Что будет с нефтью и рублем в 2021 году

Сверхдоходы от продажи нефти выше цены отсечения по бюджетному правилу (сейчас – более $40/барр.) стерилизуются из экономики – они направляются не в расходы бюджета, а в фонд национального благосостояния, поэтому не так серьезно влияют на курс, констатировал директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Поэтому в 2021 г., несмотря на рост цен на нефть более чем на 30%, курс рубля изменился не очень сильно, добавил он. Укрепление национальной валюты продолжится, однако оно будет связано скорее с притоком капитала на фоне высоких рублевых ставок, полагает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Причем усиление будет более выраженным по отношению к евро, чем к доллару, отметил Салихов.