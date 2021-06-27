Что будет с нефтью и рублем в 2021 году«Ведомости» сформировали консенсус-прогноз из оценок ведущих российских аналитиков
В пятницу, 25 июня, цена нефти марки Brent достигла $76/барр. – таких цен не было с осени 2018 г. «Ведомости» сформировали консенсус-прогноз цен на нефть до конца года и курса рубля из оценок ведущих российских аналитиков.
Что будет с нефтью
Мировые цены сырья волатильны, поэтому нужно быть готовым к любым сюрпризам – например, в 2008 и 2011 гг. цена нефти устойчиво превышала эту отметку, причем на пике, в июне 2008 г., Brent достигала $145/барр., напомнил старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков.
В июне мировое потребление нефти осталось на уровне 4,5 млн барр. в сутки – ниже допандемического уровня, но добыча стран-лидеров до сих пор сокращена более существенно, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. ОПЕК+ и США добывают ежедневно примерно на 5,6 млн барр. меньше, чем до коронакризиса, уточнил эксперт. Таким образом, на рынке образуется дефицит в 1,1 млн барр. Кроме того, в пользу продолжения ралли нефтяных цен выступают затягивание переговоров по иранской ядерной сделке (на данный момент Тегеран фактически выключен из мировой нефтеторговли) и относительная слабость доллара.
Базовый консенсус-прогноз опрошенных «Ведомостями» экономистов по стоимости нефти в 2021 г. – $68/барр. Минимальные оценки привели аналитики «МТС банка»: они ожидают средних цен в $60/барр. Максимальные – в банке «Санкт-Петербург»: $85/барр.
Фактически все аналитики, за исключением экспертов SberCIB Investment Research, согласились, что прогноз может быть пересмотрен, причем, скорее всего, в сторону повышения. «Мы сформировали свой прогноз еще в I квартале [к концу года нефть будет стоить $72/барр.], и пока он полностью материализуется», – пояснил стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.
«Основные нефтепроизводители, скорее всего, резко нарастят добычу в случае превышения ценой нефти $80/барр.», – считает Васильев. С этим согласна руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. Как только закончится действие соглашения ОПЕК+ или на рынок выйдет иранская нефть, повышение котировок сильно замедлится, полагает она.
«Статистически при сохранении высокой волатильности на достаточно длинном горизонте прогноза нельзя исключать серьезного роста.
Вероятность преодоления планки в $100/барр. до конца 2021 г. составляет около 10%, а до конца 2022 г. – 20–25%», – заявил Исаков из «ВТБ капитала».
В перспективе ближайших нескольких лет глобальные сырьевые трейдеры ожидают возврата нефти к $100/барр. из-за сокращения инвестиций в нефтегазовые проекты, писала FT. Капитальные затраты сократились с $400 млрд в год (пять лет назад) до $100 млрд в год, заявил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр на саммите FT Commodities Global Summit.
Глава нефтяного подразделения Glencore Алекс Санна заявил, что рост цен на нефть до $100/барр. становится все более вероятным. «Если вы сокращаете предложение без одновременного удовлетворения спроса, то именно тогда вы можете получить дисбаланс в ценах», – сказал он.
По мнению руководителя отдела исследований биржевых товаров Goldman Sachs Джеффа Карри, на рынке сырьевых товаров ожидается новый суперцикл. Он отметил, что спрос на нефть будет расти, потому что политики будут направлять инвестиции в крупные проекты зеленой инфраструктуры: «Мы утверждаем, что каждые $2 трлн, потраченных на зеленые капиталовложения, означают примерно 200 000 барр./сутки спроса на нефть».
Как отреагирует рубль
Курс рубля в любом случае будет отставать от динамики цен на нефть, даже если она будет демонстрировать уверенный рост, солидарны аналитики, опрошенные «Ведомостями». В среднем, по их оценкам, российская валюта укрепится на 15–20% к доллару, если стоимость черного золота подскочит до $100/барр. (т. е. на 40% по отношению к нынешним $76).
Курс при любых сценариях не укрепится ниже 69–71 руб./$ – в эту стоимость заложен геополитический риск, который никуда не денется, уверен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Кроме того, резкое укрепление российской валюты подорвет конкурентоспособность отечественных товаров и приведет к лавинообразному росту импорта, добавил эксперт. Вряд ли регуляторы, в том числе Минфин через закупки по бюджетному правилу, допустят такой сценарий, резюмировал Гришунин. Ограничивать укрепление рубля кроме геополитических рисков будет и усиление волатильности на глобальных финансовых рынках, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Сверхдоходы от продажи нефти выше цены отсечения по бюджетному правилу (сейчас – более $40/барр.) стерилизуются из экономики – они направляются не в расходы бюджета, а в фонд национального благосостояния, поэтому не так серьезно влияют на курс, констатировал директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Поэтому в 2021 г., несмотря на рост цен на нефть более чем на 30%, курс рубля изменился не очень сильно, добавил он. Укрепление национальной валюты продолжится, однако оно будет связано скорее с притоком капитала на фоне высоких рублевых ставок, полагает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Причем усиление будет более выраженным по отношению к евро, чем к доллару, отметил Салихов.
Консенсус-прогноз опрошенных «Ведомостями» экспертов по курсу российской валюты к концу 2021 г. – 72,4 руб./$. В Совкомбанке и банке «Тинькофф» считают, что за доллар будут давать 76 руб. «Мы ожидаем сильную динамику доллара против всех валют во второй половине года на фоне приближающегося сокращения стимулирования со стороны ФРС», – пояснил руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Евгений Дорофеев. В «МТС банке» полагают, что доллар будет стоить 67 руб. к концу 2021 г.
В консенсус-прогноз «Ведомостей» включены оценки 19 организаций: банков МТС, МКБ, Альфа-банк, УБРиР, Совкомбанк, «Абсолют», «Тинькофф», «Юникредит», «Санкт-Петербург», «Открытие» и ПСБ, «ВТБ капитал», SberCIB, агентств «Эксперт РА», НРА и НКР, вузов НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ им. Г. В. Плеханова