Сырьевые трейдеры допустили рост цен на нефть до $100 за баррель

«Я действительно считаю, что цены на нефть могут достичь таких уровней. Проблема нефтяной отрасли не в спросе. Мы наблюдали, как за 5 лет капитальные затраты снизились с $400 млрд в год до всего лишь $100 млрд. Поэтому есть опасения относительно поставок, что может привести к росту цен», — сказал Вейр.