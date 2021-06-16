Сырьевые трейдеры допустили рост цен на нефть до $100 за баррель

Сырьевые трейдеры допустили рост цен на нефть до $100 за баррельПричина — сокращение инвестиций в добычу
Инвестбанк Goldman Sachs и крупнейшие мировые сырьевые трейдеры — Vitol, Glencore, Trafigura — дали прогноз по росту цены на нефть до $100 за баррель на фоне снижения инвестиций в добычу, пишет Financial Times.
В частности, главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр заявил на саммите FT Commodities Global Summit, что обеспокоен недостаточным объемом расходов на новые проекты по добыче нефти, потому что мир пока не готов перейти к «чистой» энергии и полной электрификации.
«Я действительно считаю, что цены на нефть могут достичь таких уровней. Проблема нефтяной отрасли не в спросе. Мы наблюдали, как за 5 лет капитальные затраты снизились с $400 млрд в год до всего лишь $100 млрд. Поэтому есть опасения относительно поставок, что может привести к росту цен», — сказал Вейр.
Глава нефтяного подразделения Glencore Алекс Санна заявил, что рост цен на нефть до $100 за баррель становится все более вероятным.
«Если вы сокращаете предложение без одновременного удовлетворения спроса, то именно тогда вы можете получить дисбаланс в ценах», — сказал Санна.
Главный исполнительный директор Vitol Рассел Харди заявил на саммите, что достижение отметки в $100 за баррель является «возможным». При этом он отметил, что ОПЕК+ все еще ограничивает поставки из-за пандемии.
«Сегодня на рынке ограничивается 5 млн баррелей производства», – отметил он.
По мнению руководителя отдела исследования биржевых товаров Goldman Sachs Джеффа Карри, на рынке сырьевых товаров ожидается новый суперцикл, поскольку меры государственного стимулирования повышают спрос.
Карри отметил, что спрос на нефть будет расти, потому что политики будут направлять инвестиции в крупные проекты «зеленой» инфраструктуры. «Мы утверждаем, что каждые $2 трлн, потраченные на “зеленые” капиталовложения, означают примерно 200 тыс. баррелей в сутки спроса на нефть», – сказал он.
По оценкам Vitol, пик спроса на нефть придется на 2030 г., но после его достижения спрос не начнет резко падать, а плато спроса будет значительно выше уровня в 100 млн баррель в сутки. Спрос не будет быстро снижаться в период до 2040 г., отметил Харди.
При этом, по его словам, риск возникновения дефицита предложения нефти наиболее высок в 2025-2030 гг.
Председатель совета директоров Gunvor Торбьорн Торнквист согласился с тем, что цена на нефть в $100 за баррель может вернуться и что высокие цены на нефть необходимы для стимулирования инвестиций в отрасль.
Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 г., когда увеличение добычи сланцевой нефти в США привело к завершению так называемого суперцикла. 15 июня 2021 г. цена на нефть Brent впервые с апреля 2019 г. превысила отметку в $74 за баррель.