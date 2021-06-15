Дюков заявил о крахе мировой экономики при резкой остановке инвестиций в добычу нефти
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил о риске краха мировой экономики при резком прекращении инвестиций в добычу нефти. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров.
«Безусловно, этот энергопереход состоится, но он произойдет не завтра. Достаточно продолжительное время мы будем жить в нескольких энергетических укладах... Нельзя нам резко прекратить инвестиции в добычу нефти. Если это произойдет завтра, то просто произойдет крах мировой экономики», — сказал он.
По мнению Дюкова, рост потребления нефти будет продолжаться по крайней мере до 2030 г. Затем, даже если начнется сокращение потребления, оно не будет резким, сказал глава «Газпром нефти». «Производители, которые умеют добывать нефть эффективно и делают это с минимальными издержками, свою долю на рынке могут не только сохранить, но и увеличить», — отметил он.
При этом, чтобы удовлетворять спрос на нефть, добычные мощности в отличие от нефтеперерабатывающих постоянно требуют нового ввода из-за истощения старых месторождений, заметил Дюков. Ввод новых месторождений, в свою очередь, требует инвестиций, отметил он.
На этом фоне «Газпром нефть» в ближайшее время не планирует пересматривать свою инвестиционную программу, сказал Дюков. «Долгосрочно мы исходим из того, что рост (спроса — прим. ред.) на нефть сохранится и его надо будет кому-то удовлетворять», — заметил он.
Нужно также учитывать, что все больше нефтегазовых компаний заявляют о значительном сокращении инвестиций в добычу нефти, добавил он.
В то же время тренд на энергопереход не мешает «Газпром нефти» привлекать партнеров в свои проекты, сказал Дюков. «Не чувствуем, что появились какие-то дополнительные сложности», — подчеркнул он.