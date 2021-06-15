Дюков заявил о крахе мировой экономики при резкой остановке инвестиций в добычу нефти

По мнению Дюкова, рост потребления нефти будет продолжаться по крайней мере до 2030 г. Затем, даже если начнется сокращение потребления, оно не будет резким, сказал глава «Газпром нефти». «Производители, которые умеют добывать нефть эффективно и делают это с минимальными издержками, свою долю на рынке могут не только сохранить, но и увеличить», — отметил он.