Цена нефти Brent превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 года

«Мы прогнозируем, что спрос на нефть вернется к уровням до коронавируса к третьему или четвертому кварталу 2022 года», — заявил главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна. Аналитики также ожидают, что стоимость Brent сохранится в диапазоне $70-80 за баррель до конца этого года.