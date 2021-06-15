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Цена нефти Brent превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 года

Ведомости

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 г., свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). К 21:50 мск она торговалась на уровне $74,05 за баррель.

По данным аналитиков, опрошенных Reuters, подорожанию сырья способствуют перспектива восстановления экономики после пандемии коронавируса, вакцинация населения от COVID-19 и ожидание продолжения мягкой денежно-кредитной политики Центральных банков ведущих государств. Кроме того, 1 июля в ОПЕК заявили о сохранении планов по постепенному увеличению добычи нефти. Предполагается, что организация не станет менять свое решение.

«Мы прогнозируем, что спрос на нефть вернется к уровням до коронавируса к третьему или четвертому кварталу 2022 года», — заявил главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна. Аналитики также ожидают, что стоимость Brent сохранится в диапазоне $70-80 за баррель до конца этого года.

Нефть марки WTI также дорожает на торгах. К 21:50 мск цена июльского фьючерса достигла $72,18 за баррель. Это максимальное значение с октября 2018 г.

Ранее по теме: Новак назвал условие для подорожания нефти до $200

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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