Новак назвал условие для подорожания нефти до $200
«Я себе не представляю, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые нефтепроекты. Ну, и что будет? Цены, наверное, будут на нефть 200 долларов, или цены на газ взлетят. Волатильность повысится», — заявил Новак, комментируя предложение Международного энергетического агентства (МЭА).
В мае МЭА опубликовало доклад «Нулевые выбросы к 2050 г.», в котором подчеркивается, что достижение цели так называемой «углеродной нейтральности» к 2050 г. не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков добычи. «Мир, очевидно, продолжит дальше тренд на энергопереход, но списывать со счетов углеводороды не стоит», — считает Новак.
1 июня стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель. По данным торгов Межконтинентальной биржи (ICE) на 4 июня 9:20 мск, сырье стоило $71,36 за баррель. Нефть марки WTI в тот день показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. В 9:20 мск она торговалась на уровне $68.90 за баррель.