Новак назвал условие для подорожания нефти до $200

1 июня стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель. По данным торгов Межконтинентальной биржи (ICE) на 4 июня 9:20 мск, сырье стоило $71,36 за баррель. Нефть марки WTI в тот день показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. В 9:20 мск она торговалась на уровне $68.90 за баррель.