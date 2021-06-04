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Новак назвал условие для подорожания нефти до $200

Ведомости

Прекращение инвестиций в новые проекты по добыче нефти может способствовать повышению цены на нефть до $200 за баррель. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), пишет агентство «Прайм».

«Я себе не представляю, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые нефтепроекты. Ну, и что будет? Цены, наверное, будут на нефть 200 долларов, или цены на газ взлетят. Волатильность повысится», — заявил Новак, комментируя предложение Международного энергетического агентства (МЭА).

В мае МЭА опубликовало доклад «Нулевые выбросы к 2050 г.», в котором подчеркивается, что достижение цели так называемой «углеродной нейтральности» к 2050 г. не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков добычи. «Мир, очевидно, продолжит дальше тренд на энергопереход, но списывать со счетов углеводороды не стоит», — считает Новак.

1 июня стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель. По данным торгов Межконтинентальной биржи (ICE) на 4 июня 9:20 мск, сырье стоило $71,36 за баррель. Нефть марки WTI в тот день показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. В 9:20 мск она торговалась на уровне $68.90 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных