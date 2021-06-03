В «Лукойле» посчитали выбросы метана опаснее СО2

«Миллиарды тонн метана заключены в вечной мерзлоте и никто не может сказать, какое количество может быть высвобождено в результате таяния», — добавил он. При этом, по словам Федуна, активное таяние вечной мерзлоты, которая занимает 65% площади России, начнется уже к 2025 г. А выбросы метана в результате таяния вечной мерзлоты, по его словам, будут в ближайшие 20 лет наиболее интенсивно способствовать глобальному потеплению.