В «Лукойле» посчитали выбросы метана опаснее СО2

В «Лукойле» посчитали выбросы метана опаснее СО2Леонид Федун предложил объединить усилия нефтяников для борьбы с изменением климата
Метан — более опасен для экологии, чем углекислый газ. Об этом заявил совладелец «Лукойла» Леонид Федун в ходе специальной сессии «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений», организованной газетой «Ведомости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Потенциал воздействия на глобальное потепление метана в 80 раз выше, чем у углекислого газа, — сказал топ-менеджер. — Одна тонна метана эквивалента 80 тоннам СО2».
Основные источники выбросов метана: нефтегазовый сектор, сельхозпредприятия, мусорные свалки, а также таяние ледников вечной мерзлоты. Ежегодно в мире сельхозпредприятия выбрасывают в атмосферу около 145 млн т метана, нефтегазовый сектор — 72 млн т, отходы и свалки — 68 млн т, еще 41 млн т производится в результате добычи угля и 26 млн т при сжигании биомассы (в том числе в результате лесных пожаров), сообщается в презентации «Роль России в снижении глобальных климатических изменений», представленной Федуном.
«Миллиарды тонн метана заключены в вечной мерзлоте и никто не может сказать, какое количество может быть высвобождено в результате таяния», — добавил он. При этом, по словам Федуна, активное таяние вечной мерзлоты, которая занимает 65% площади России, начнется уже к 2025 г. А выбросы метана в результате таяния вечной мерзлоты, по его словам, будут в ближайшие 20 лет наиболее интенсивно способствовать глобальному потеплению.
Углекислый газ, действительно, не так сильно провоцирует глобальное потепление, как метан, говорит руководитель экспертно-аналитической платформы Infragreen Светлана Бик. По ее словам, его способность повышать температуру атмосферы в разы выше, чем у СО2.
Для снижения выбросов метана в сельском хозяйстве необходимо производить растительное «мясо», улучшать селекцию животных, давать им специализированный корм для снижения желудочной ферментации и совершенствовать системы хранения навоза, говорится в презентации.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), АПК создает лишь 10% от глобальных выбросов парниковых газов, отметила в ходе сессии представитель Национального союза производителей молока Мария Жебит. «Ключевая мера снижения выбросов парниковых газов от молочного животноводства заключается в повышении продуктивности скота. И здесь Россия имеет положительную динамику», — добавила она.
От 7 до 14 млн т выбросов метана в год приходится на российский нефтегазовый сектор, следует из презентации. При этом «Лукойл» с 2016 г. сократил выбросы метана на 40%, или на 200 млн т, сказал Федун.
Он также добавил, что в Китае нефтегазовые компании в начале 2021 г. создали так называемый «метановый клуб», в рамках которого ставится цель по снижению выбросов метана. Федун предложил нефтегазовым компаниям создать аналогичный клуб и в России, чтобы к 2040 г. страна смогла стать углеродно нейтральной, а к 2050 г. — донором карбоновых единиц для других государств.