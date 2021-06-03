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«Роснефть» договорилась о поставках спецтехники для «Восток ойла»

Ведомости

«Роснефть» в рамках ПМЭФ-2021 подписала соглашение с «Объединенной машиностроительной группой» (ОМГ) об обеспечении специальной и дорожно-строительной техникой, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Спецтехника требуется в том числе для реализации крупнейшего проекта «Роснефти» — «Восток ойл». Для него запланированы поставки автогрейдеров, колесных и гусеничных экскаваторов, а также снегоболотоходов. С автозавода «Урал», входящего в ОМГ, также будут осуществляться отгрузки седельных тягачей повышенной проходимости, автоцистерн, самосвалов и другой техники по заказу «Роснефти».

Самые яркие моменты первых дней ПМЭФ-2021. Фотогалерея

Главные заявления, прогнозы и соглашения

Также соглашение с «Роснефтью» на ПМЭФ подписал «Норильский никель». Речь идет о комплексном логистическом обслуживании «Восток ойла»: совместном использовании инфраструктуры аэропорта «Норильск», привлечении ресурсов и техники транспортных филиалов горно-металлургической компании. Соглашение также предусматривает создание нового сервисного центра для обслуживания авиационной техники и дополнительной инфраструктуры для обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте «Роснефти».

Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т по нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ. Общие инвестиции в «Восток ойл» ранее оценивались в 10 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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