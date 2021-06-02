«Роснефть» направит на дивиденды 73,55 млрд рублей
Акционеры «Роснефти» в ходе годового общего собрания утвердили выплату дивидендов за 2020 год в размере 73,55 млрд руб., или 6,94 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
«Акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2020 год 73,55 млрд руб. (6 руб. 94 коп. на одну размещенную акцию)», — говорится в сообщении.
Размер дивидендов соответствует 50% чистой прибыли по международным стандартм финансовой отчетности (МСФО), относящейся к акционерам.
Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов установлено 15 июня 2021 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2021 года.
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2020 году составила 147 млрд рублей, выручка — 5,757 трлн руб., показатель EBITDA — 1,209 трлн руб.