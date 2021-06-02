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«Роснефть» направит на дивиденды 73,55 млрд рублей

Ведомости

Акционеры «Роснефти» в ходе годового общего собрания утвердили выплату дивидендов за 2020 год в размере 73,55 млрд руб., или 6,94 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

«Акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2020 год 73,55 млрд руб. (6 руб. 94 коп. на одну размещенную акцию)», — говорится в сообщении.

Размер дивидендов соответствует 50% чистой прибыли по международным стандартм финансовой отчетности (МСФО), относящейся к акционерам.

Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов установлено 15 июня 2021 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2021 года.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2020 году составила 147 млрд рублей, выручка — 5,757 трлн руб., показатель EBITDA — 1,209 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных