«Норникель» планирует выпуск углеродно-нейтрального никеля

Как отметил Дубовицкий, «Норникель» в этом году может произвести около 10 тыс. тонн углеродно-нейтрального никеля, а выбросы углекислого газа могут сократиться на 70 тыс. тонн. Всего в 2020 г. количество выбросов углекислого газа компанией составило 9,7 млн тонн. В случае успешности пилотной программы металл может получить собственную марку и продаваться по более высокой цене, подчеркнул Дубовицкий.