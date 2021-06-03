Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

«Норникель» планирует выпуск углеродно-нейтрального никеля

Ведомости

«Норникель» планирует в этом году запустить производство углеродно-нейтрального никеля, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергея Дубовицкого.

«Норильский никель» запускает производство никеля с нулевым выбросом углерода. Это проект для изучения рынка и понимания глубины спроса для такого продукта», — сказал он журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.

Такое решение компании Bloomberg связывает с призывом основателя Tesla Илона Маска добывать больше никеля «эффективно и экологически безопасным способом». Спрос на металл для батарей растет, а никель является одним из наиболее углеродоемких металлов для производства с выбросами 18 тонн углекислого газа на метрическую тонну произведенного металла, подчеркивает агентство.

ВЭБ и ВТБ профинансируют проект «Русской платины» в Красноярском крае

Углеродной нейтральности никеля в российской компании планируют достичь за счет замены энергооборудования, в том числе турбин, а также более эффективного потребления электроэнергии. Помимо этого «Норникель» обеспечит проверку металла независимыми международными аудиторами на предмет соответствия требованиям углеродной нейтральности.

Как отметил Дубовицкий, «Норникель» в этом году может произвести около 10 тыс. тонн углеродно-нейтрального никеля, а выбросы углекислого газа могут сократиться на 70 тыс. тонн. Всего в 2020 г. количество выбросов углекислого газа компанией составило 9,7 млн тонн. В случае успешности пилотной программы металл может получить собственную марку и продаваться по более высокой цене, подчеркнул Дубовицкий.

Токенизация металлов «Норникеля» производится на платформе Atomyze, одним из инвесторов которой является «Интеррос», сообщил ранее глава компании Сергей Батехин.

Ранее по теме: Самые яркие моменты первых дней ПМЭФ-2021. Фотогалерея
Ранее по теме: Правительство готовится запустить в 2022 году национальную систему зеленых сертификатов

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных