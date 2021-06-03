«Норникель» планирует выпуск углеродно-нейтрального никеля
«Норникель» планирует в этом году запустить производство углеродно-нейтрального никеля, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергея Дубовицкого.
«Норильский никель» запускает производство никеля с нулевым выбросом углерода. Это проект для изучения рынка и понимания глубины спроса для такого продукта», — сказал он журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.
Такое решение компании Bloomberg связывает с призывом основателя Tesla Илона Маска добывать больше никеля «эффективно и экологически безопасным способом». Спрос на металл для батарей растет, а никель является одним из наиболее углеродоемких металлов для производства с выбросами 18 тонн углекислого газа на метрическую тонну произведенного металла, подчеркивает агентство.
Углеродной нейтральности никеля в российской компании планируют достичь за счет замены энергооборудования, в том числе турбин, а также более эффективного потребления электроэнергии. Помимо этого «Норникель» обеспечит проверку металла независимыми международными аудиторами на предмет соответствия требованиям углеродной нейтральности.
Как отметил Дубовицкий, «Норникель» в этом году может произвести около 10 тыс. тонн углеродно-нейтрального никеля, а выбросы углекислого газа могут сократиться на 70 тыс. тонн. Всего в 2020 г. количество выбросов углекислого газа компанией составило 9,7 млн тонн. В случае успешности пилотной программы металл может получить собственную марку и продаваться по более высокой цене, подчеркнул Дубовицкий.
Токенизация металлов «Норникеля» производится на платформе Atomyze, одним из инвесторов которой является «Интеррос», сообщил ранее глава компании Сергей Батехин.