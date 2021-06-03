Правительство готовится запустить в 2022 году национальную систему зеленых сертификатов

Правительство готовится запустить в 2022 году национальную систему зеленых сертификатовВ ее создании может поучаствовать Сбербанк
К концу марта 2022 г. в России должна заработать электронная площадка по торговле зелеными сертификатами, которые помогут снизить углеродный след отечественной продукции. Это следует из проекта паспорта стратегической инициативы «Зеленые сертификаты», переданного для оценки в комиссию Госсовета по направлению «Энергетика» (есть у «Ведомостей»).
В Минэнерго и Минфине подтвердили, что участвовали в его разработке. При этом в Минэнерго добавили, что являются головным ведомством по проекту «Чистая энергетика», включающему также и «Зеленые сертификаты». В Минэкономразвития работу над инициативой не комментируют, но источник «Ведомостей» утверждает, что ведомство также в ней участвует.
Поручение правительству подготовить и представить до 1 июля в совет при президенте по стратегическому развитию предложения «по формированию широкого перечня новых инициатив социально-экономического развития» давал президент Владимир Путин в апреле 2021 г. по итогам послания Федеральному собранию, следует из информации на сайте Кремля.
В проекте паспорта инициативы «Зеленые сертификаты» отмечается, что он призван создать в России систему обращения документации, подтверждающей, что промышленная продукция была произведена с использованием электроэнергии, выработанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ – солнечные, ветряные, мини-ГЭС) и низкоуглеродных источниках, к которым авторы относят АЭС и большие ГЭС (мощностью более 25 МВт). Суммарно на эти виды генерации приходится больше 35% вырабатываемой в России электроэнергии. ГЭС и АЭС также фигурируют в законопроекте Минэнерго о внедрении зеленых сертификатов в России, который сегодня находится в правительстве (планируется, что Госдумой он будет рассмотрен в осеннюю сессию).
«Необходимость реализации [проекта «Зеленые сертификаты»] продиктована вызовами современной мировой климатической повестки, особенно планами введения пограничного сбора Евросоюзом», – поясняется в документе. По расчетам авторов проекта стратегической инициативы, запуск российской системы зеленых сертификатов и ее валидация за рубежом позволят российским экспортерам ежегодно экономить по 240 млрд руб. за счет того, что им не придется платить ЕС трансграничный углеродный налог (ТУН).
Налог близко
Система пограничного углеродного регулирования создается европейцами в рамках так называемой зеленой сделки (European Green Deal), предполагающей достижение к 2050 г. углеродной нейтральности на территории ЕС – т. е. разница между выбросами парниковых газов (в основном это СО2) и их поглощением экосистемами должна быть снижена до нуля. Поступающую на европейский рынок продукцию из других стран ЕС намерен облагать особым «углеродным» налогом, ставка которого будет зависеть от того, какой объем парниковых газов был выделен при производстве конкретного товара.
Как устроен рынок зеленых сертификатов за рубежом
Системы оборота зеленых сертификатов уже работают во многих странах. В частности, они есть в США, Японии, Китае, странах Евросоюза.
В странах Северной Америки, включая США, действуют сертификаты Renewable Energy Certificates (REC), в Евросоюзе применяются низкоуглеродные Guarantees of Origin (GO), в большинстве других стран – международные зеленые сертификаты I-REC. Выпускаются сертификаты, как правило, номиналом 1 МВт ч. Они содержат информацию о типе генерации, мощности и месте ее размещения, а также органе, выдавшем документ.
Приобретение сертификатов в большинстве случаев осуществляется компаниями на добровольной основе в рамках корпоративных стратегий по снижению углеродного следа. Обязательства по покупке сертификатов уже есть в отдельных штатах США и некоторых европейских странах (например, в Норвегии и Швейцарии производители обязаны обеспечивать часть потребностей в энергии за счет ВИЭ).
На территории Европейской экономической зоны (28 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) в 2019 г. через Европейскую систему сертификации электроэнергии было продано 707 млн сертификатов (707 ТВт ч), что на 10% больше, чем годом ранее. Их стоимость законодательно не регулируется, в ЕС она составляет в среднем 0,6–2 евро за 1 шт.
Точные сроки и параметры ТУН в ЕС еще обсуждаются. Предполагается, что он будет постепенно вводиться на разные виды продукции в период с 2022 по 2025 г.
Летом прошлого года в BCG оценивали потери российских экспортеров из-за ТУН в $3–4,8 млрд в год. Тогда же свои оценки делал KPMG: при разных сценариях компании, поставляющие продукцию в ЕС, до 2030 г. лишатся от 33,3 млрд евро (если налог введут в 2025 г.) до 50,6 млрд евро (если он заработает с 2022 г.). Оценки базировались на средней стоимости квот на выбросы, превышающие допустимые нормы, которые в прошлом году в ЕС составляли около $30 за 1 т СО2. В обзоре KPMG также отмечалось, что доля Европы в российском экспорте составляет 46%. По данным Евростата, за 10 месяцев прошлого года Россия поставила в страны ЕС товаров на 78,6 млрд евро.
Зеленые сертификаты – это инструмент поддержки и развития ВИЭ, поскольку деньги за них получает производитель зеленой энергии. Документ лишь подтверждает, что определенный объем электричества (как правило, это 1 МВт ч) действительно выработан на ВИЭ с низким или нулевым уровнем выбросов СО2. При этом ВИЭ-электростанция имеет право выпустить и продать сертификаты лишь на тот объем электроэнергии, который она реально может произвести. Компания с большим объемом выбросов СО2 может приобрести такой документ, который позволит считать чистой потребляемую ей электроэнергию (сертификаты могут быть куплены на весь объем потребляемой энергии или только на часть). В противном случае при расчете углеродного следа компании будет учитываться также и углеродный след потребленной электроэнергии. В России он составляет в среднем 325 кг СО2 на 1 МВт ч, следует из презентации к проекту. При этом зеленый сертификат не обязывает предприятие покупать электричество у конкретного ВИЭ-генератора, выпустившего его. То есть снижения выбросов самой компанией не происходит, но она фиксирует готовность и заинтересованность покупать определенный объем чистой электроэнергии. Плата за сертификат осуществляется помимо оплаты физически потребленной энергии. Это может быть сделано как для достижения корпоративных целей по достижению углеродной нейтральности, так и по требованию властей той или иной страны (в ряде европейских стран компании обязывают потреблять часть электроэнергии от ВИЭ).
Авторы проекта «Зеленые сертификаты» предполагают, что к 2024 г. российские экспортеры получат возможность покупать зеленые сертификаты на 100% объема электроэнергии, который нужен для выпуска продукции, – не менее чем 200 млн МВт ч ежегодно. Стоимость сертификата составит 15 руб. за 1 МВт ч, сообщается в документе. Для сравнения: 1 МВт ч электроэнергии на оптовом рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) стоит 900–1500 руб.
Стоимость проекта по запуску в России национальной системы зеленых сертификатов оценивается в 1,25 млрд руб. до 2030 г., включая создание для нее электронной торговой площадки (ЭТП). Технические особенности работы ЭТП в проекте не раскрываются.
Кто заплатит
Финансировать программу по созданию национальной системы зеленых сертификатов в РФ планируется за счет трех источников: займов, членских взносов организаций, входящих в НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков), и платы компаний за пользование ЭТП, сообщается в проекте. Но детали еще обсуждаются. В «Совете рынка» заявили «Ведомостям», что за счет членских взносов можно профинансировать лишь часть из 30–40 млн руб., которые необходимы для создания ЭТП. За все остальное, включая обслуживание ЭТП (обойдется примерно в 80–130 млн руб. в год), должны платить участники рынка, которым эти сертификаты будут нужны, считают в «Совете рынка».
Предполагается, что ТУН будет вводиться поэтапно на разные виды продукции, но в первую очередь это коснется наиболее углеродоемких товаров (сырье, полуфабрикаты, заготовки). По оценкам KPMG, больше других от введения ТУН пострадают российские поставщики газа, никеля и меди, продукция которых сильнее других отстает от европейских бенчмарков. В Русской медной компании сообщили «Ведомостям», что не будут участвовать в проекте по созданию в России национальной системы сертификатов. В «Газпроме», «Норникеле» и УГМК не ответили, в «Русале» – отказались от комментариев.
Как РФ готовит почву для снижения выбросов
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 г. до 70% от уровня 1990 г. «с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов».
В рамках углеродной повестки в России ведется подготовка нормативной базы для создания национальной системы контроля выбросов парниковых газов. Так, Минэнерго в начале 2020 г. представило законопроект по внедрению в РФ зеленых (низкоуглеродных) сертификатов, он пока находится в правительстве. Законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов» прошел первое чтение в ГД в апреле 2021 г. Кроме того, в январе правительством РФ была утверждена дорожная карта по проведению на Сахалине эксперимента по переходу региона к углеродной нейтральности к 2025 г. В середине апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что полноценно законодательство о регулировании уровня выбросов СО2 в стране должно заработать в 2022 г.
В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (лобби энергоемких предприятий) заявили, что создание национальной системы зеленых сертификатов – государственная задача, требующая существенных расходов, и финансироваться она должна из бюджета. Замдиректора ассоциации Валерий Дзюбенко добавил, что предложение сертификатов может оказаться выше, чем спрос на них, поскольку энергозатраты на производство экспортной продукции составляют в России сейчас всего 150 млн МВт ч в год (а сертификатов будет выпускаться не менее чем на 200 млн МВт ч).
Создание электронной системы можно существенно удешевить, считает Владимир Лукин, директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ. Для этого, по его мнению, нужно задействовать уже существующие ресурсы системы, обеспечивающей функционирование в России оптового рынка энергии и мощности.
Замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития «Акра» Владимир Горчаков считает цифру экономии на ТУН за счет зеленых сертификатов завышенной, поскольку авторы расчетов в качестве зеленых учитывают мощности больших ГЭС и АЭС. В Евросоюзе – основном потенциальном партнере для признания сертификатов – ни те ни другие зеленой энергетикой не считаются, поясняет он. «Если исходить из консервативной оценки, в ЕС будут признаны только сертификаты от классических ВИЭ – солнечных, ветряных, геотермальных электростанций. А это лишь 2% от установленной мощности российской генерации, – поясняет он. – Непосредственно зеленая генерация ВИЭ в ближайшей перспективе даст 4–6 млн сертификатов в год и 22–25 млн после завершения двух программ поддержки ВИЭ к 2035 г.
Получить подтверждение соответствия российских зеленых сертификатов международным стандартам планируется до 31 декабря 2023 г., следует из проекта инициативы.
В России уже применяются международные зеленые сертификаты I-REC номиналом 1 МВт ч (выпускает ассоциация участников рынков энергии «Цель номер семь»). I-REC сертификаты еще до введения углеродного налога компании покупают для достижения собственных корпоративных целей по снижению углеродного следа продукции. В конце прошлого года состоялась первая электронная сделка с этими сертификатами на блокчейн-платформе, разработанной Сбербанком. Было продано около 5000 сертификатов. В начале 2021 г. еще 300 000 сертификатов приобрел крупнейший российский золотодобытчик «Полюс». «Ведомости» направили запрос компании.
По словам зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, которые передала пресс-служба, сегодня уже сформирован пул клиентов (компании он не назвал) для дальнейшего взаимодействия в рамках этой блокчейн-платформы. Топ-менеджер добавил, что Сбербанк «активно вовлечен» в процесс формирования национальной системы обращения зеленых сертификатов. В частности, его представители участвуют в рабочей группе под председательством вице-премьера Александра Новака и сотрудничают с «Советом рынка».
Лукин считает, что национальные сертификаты могут стать более удобным инструментом для снижения углеродного следа, чем международные: «Для выдачи сертификатов I-REC [покупателю] необходимо заключать прямые двусторонние договоры на оптовом рынке с сертифицированным генератором ВИЭ, требуется наличие резервной мощности и т. д. Для получения российских низкоуглеродных сертификатов этого не потребуется», – пояснил он.