Правительство готовится запустить в 2022 году национальную систему зеленых сертификатов

Зеленые сертификаты – это инструмент поддержки и развития ВИЭ, поскольку деньги за них получает производитель зеленой энергии. Документ лишь подтверждает, что определенный объем электричества (как правило, это 1 МВт ч) действительно выработан на ВИЭ с низким или нулевым уровнем выбросов СО2. При этом ВИЭ-электростанция имеет право выпустить и продать сертификаты лишь на тот объем электроэнергии, который она реально может произвести. Компания с большим объемом выбросов СО2 может приобрести такой документ, который позволит считать чистой потребляемую ей электроэнергию (сертификаты могут быть куплены на весь объем потребляемой энергии или только на часть). В противном случае при расчете углеродного следа компании будет учитываться также и углеродный след потребленной электроэнергии. В России он составляет в среднем 325 кг СО2 на 1 МВт ч, следует из презентации к проекту. При этом зеленый сертификат не обязывает предприятие покупать электричество у конкретного ВИЭ-генератора, выпустившего его. То есть снижения выбросов самой компанией не происходит, но она фиксирует готовность и заинтересованность покупать определенный объем чистой электроэнергии. Плата за сертификат осуществляется помимо оплаты физически потребленной энергии. Это может быть сделано как для достижения корпоративных целей по достижению углеродной нейтральности, так и по требованию властей той или иной страны (в ряде европейских стран компании обязывают потреблять часть электроэнергии от ВИЭ).