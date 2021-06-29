Правительство хочет оградить внутренний рынок от мировой инфляции

Выравнивание ситуации постепенно все же началось. В прошлом году НДПИ при добыче сырья для черных и цветных металлов за счет «рентного коэффициента» вырос в 3,5 раза. Это позволит нарастить поступления в бюджет еще более чем на 100 млрд руб. в 2021–2023 гг. На прошлой неделе правительство утвердило временное – до конца года – повышение пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Это позволит собрать в бюджет дополнительно около 160 млрд руб. Цель меры – компенсировать удорожание проектов в сфере гособоронзаказа, строительства жилья, дорог и т. д., связанное с ростом цен на металлы, пояснял Белоусов на заседании правительства. Вслед за повышением таможенной пошлины металлургам планируют увеличить НДПИ либо налог на прибыль, писали «Ведомости» 25 июня. В декабре прошлого года правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло через заключение соглашений с производителями и розничными сетями. Изначально они должны были действовать до апреля, затем заморозку продлили: по сахару – до 1 июня, по маслу – до 1 октября.