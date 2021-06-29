Правительство хочет оградить внутренний рынок от мировой инфляции

Правительство хочет оградить внутренний рынок от мировой инфляцииНа повышение цен будут реагировать с помощью нового механизма
Правительство создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, удобрения. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к кабинету министров, и один из участников совещания в правительстве, на котором это обсуждалось.
Система защиты будет состоять из двух частей. Первая – модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и ее влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель. Также будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей, например металлов – для машиностроения и т. п. Количество групп – «корзин», точный список номенклатур товаров, а также их веса и критерии доступности сейчас обсуждаются, уточнил источник «Ведомостей», близкий к правительству.
Вторая предусматривает использование этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет преодолевать некую «красную линию» (ее параметры уточняются), будут вступать в силу механизмы реагирования, которые также еще предстоит окончательно определить. Речь идет о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей и т. д., знает один из собеседников «Ведомостей».
Система, которую создает правительство, требуется для того, чтобы избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен в стране, а реагировать на риски с помощью рыночных механизмов, отмечает один из источников «Ведомостей». По его словам, правительству, как и бизнесу, некомфортно оперативное вмешательство – обеим сторонам требуется предсказуемость. «Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», – заявил источник, близкий к правительству.
Разработку системы курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее подготовкой занимается Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза. Обрабатывать и интерпретировать данные будет аналитический центр при правительстве. По вопросам подготовки прогнозов будет консультировать Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Окончательную концепцию должны представить премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля.
Пресс-службы аппарата правительства, Минпромторга и Минсельхоза не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель Минэкономразвития сообщил, что модели совместно с этими ведомствами подготовлены и направлены для доработки в правительство, конкретные параметры мониторинга и прогноза цен, а также источники информации пока определяются. В ЦМАКПе подтвердили, что участвуют в проекте. «Мы разработали серию моделей, которые описывают зависимость цен на национальном рынке от ситуации на внешних. Спецификация в каждом случае отдельная, но она всегда отражает, как внутренние цены следуют за мировыми: по каким законам, с каким временным лагом и т. д.», – уточнил «Ведомостям» руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. По его словам, при составлении прогнозов используются данные таможенной службы и биржевые котировки. Первые позволяют более адекватно оценить ситуацию, вторые – реагировать на изменение конъюнктуры в оперативном режиме. Кроме того, модели предусматривают реакцию цен конечной продукции на изменение себестоимости производства, уточнил Сальников.
В аналитическом центре при правительстве также подтвердили свое участие, но от дополнительных комментариев воздержались.
В мае Белоусов проводил специальное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары, сообщал ранее представитель первого вице-премьера. По его итогам Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу было поручено представить в правительство детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, а также сформировать их целевые значения, исходя из колебаний на мировом рынке.
Наиболее остро ситуация сложилась в металлургии. Рост цен за рубежом и в России, начавшийся осенью 2020 г., отразился на многих металлоемких отраслях экономики и оказал влияние на инфляцию, которая в мае достигла 6,02% в годовом исчислении. В конце мая в интервью РБК Белоусов заявлял, что металлурги получили сверхдоходы от повышения стоимости на их продукцию на мировых рынках и «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. При этом, по данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.
Выравнивание ситуации постепенно все же началось. В прошлом году НДПИ при добыче сырья для черных и цветных металлов за счет «рентного коэффициента» вырос в 3,5 раза. Это позволит нарастить поступления в бюджет еще более чем на 100 млрд руб. в 2021–2023 гг. На прошлой неделе правительство утвердило временное – до конца года – повышение пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Это позволит собрать в бюджет дополнительно около 160 млрд руб. Цель меры – компенсировать удорожание проектов в сфере гособоронзаказа, строительства жилья, дорог и т. д., связанное с ростом цен на металлы, пояснял Белоусов на заседании правительства. Вслед за повышением таможенной пошлины металлургам планируют увеличить НДПИ либо налог на прибыль, писали «Ведомости» 25 июня. В декабре прошлого года правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло через заключение соглашений с производителями и розничными сетями. Изначально они должны были действовать до апреля, затем заморозку продлили: по сахару – до 1 июня, по маслу – до 1 октября.
Чувство надежды
Прогнозирование цен на основную сельхозпродукцию уже давно назрело, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он надеется, что инициатива правительства позволит избежать в будущем резких регуляторных мер. Этот механизм можно рассматривать как дополнительный диалог с государством, заявил представитель «Черкизово». Его запуск позволил бы всем участникам процесса, оценивая ситуацию с ценами, заблаговременно быть готовыми к принятию решений, которые будут учитывать интересы не только потребителей, но и бизнеса, добавил собеседник.
Сложная ситуация, в которой находятся аграрии, вызванная ростом цен на удобрения и средства защиты растений, безусловно, нуждается в разрешении, отметил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Предлагаемый правительством механизм может частично улучшить положение сельхозпроизводителей, полагает он. Тот факт, что цены будут прогнозировать, вызывает чувство надежды, заявил представитель ассоциации «Руслом»: «По нашему 20-летнему опыту, не существует совершенной методики прогнозов, даже если использовать нейросети. Но любое прогнозирование в тысячу раз лучше, чем его отсутствие».
В России уже успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные ФАС, и этот комплекс мер достаточный, отметил представитель Российской ассоциации производителей удобрений.
Проактивную экономическую политику властей можно только поприветствовать, считает старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. При этом в среднесрочной перспективе правительство могло бы повысить устойчивость экономики к шокам на товарных рынках за счет стимулирования хеджирования рисков цен на сырье, добавил он. В частности, через развитие рынка производных инструментов на основные товары. Как максимум – субсидировать расходы по покупке такой страховки хотя бы на первых порах, предложил экономист, как минимум – разрешить использовать расходы на хеджирование при расчете налогов.