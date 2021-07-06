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Группа ВЭБ.РФ вольет в экономику 6,5 трлн до 2024 года

«Ведомости» выяснили, по каким секторам распределятся деньги корпорации
Юлия Церех Татьяна Исакова
Главный акцент госкорпорация будет делать на вложении в социально ориентированные и экологические проекты /Ognen Teofilovski / Reuters

Группа ВЭБ.РФ в 2021–2024 гг. вольет в экономику 6,5 трлн руб., следует из презентации рабочей версии стратегии госкорпорации («Ведомости» ознакомились с документом). Из них 2,8 трлн будет направлено на поддержку экспорта, 1,7 трлн – на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн получат малые и средние предприятия (МСП), 800 млрд планируется инвестировать в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд – в инновации.

Деньги будут предоставлены в форме кредитов и гарантий – не только от головной структуры группы, непосредственно ВЭБ.РФ, но и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации. В частности, от группы РЭЦ, Корпорации МСП, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий. Общая стоимость проектов, в которые вложится ВЭБ, с учетом частных инвестиций – 17,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных