Группа ВЭБ.РФ вольет в экономику 6,5 трлн до 2024 года

Деньги будут предоставлены в форме кредитов и гарантий – не только от головной структуры группы, непосредственно ВЭБ.РФ, но и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации. В частности, от группы РЭЦ, Корпорации МСП, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий. Общая стоимость проектов, в которые вложится ВЭБ, с учетом частных инвестиций – 17,6 трлн руб.