Группа ВЭБ.РФ вольет в экономику 6,5 трлн до 2024 года«Ведомости» выяснили, по каким секторам распределятся деньги корпорации
Группа ВЭБ.РФ в 2021–2024 гг. вольет в экономику 6,5 трлн руб., следует из презентации рабочей версии стратегии госкорпорации («Ведомости» ознакомились с документом). Из них 2,8 трлн будет направлено на поддержку экспорта, 1,7 трлн – на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн получат малые и средние предприятия (МСП), 800 млрд планируется инвестировать в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд – в инновации.
Деньги будут предоставлены в форме кредитов и гарантий – не только от головной структуры группы, непосредственно ВЭБ.РФ, но и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации. В частности, от группы РЭЦ, Корпорации МСП, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий. Общая стоимость проектов, в которые вложится ВЭБ, с учетом частных инвестиций – 17,6 трлн руб.