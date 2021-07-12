Минэк существенно повысил прогноз уровня зарплат

Минэк существенно повысил прогноз уровня зарплатПрирост фактического реального показателя по итогам 2020 года улучшен на 1,3 п. п.
Среднемесячная зарплата в 2021 г. вырастет почти на 5000 руб., или на 9,1%, относительно уровня 2020 г. и превысит 56 000 руб. Такие данные приведены в обновленном в июне макроэкономическом прогнозе Минэка до 2024 г., распространенном на прошлой неделе среди глав российских субъектов («Ведомости» изучили полную версию документа).
С 2022 г. зарплата будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 г. приблизится к 68 000 руб. Последние оценки Минэка существенно лучше предыдущих, опубликованных в апреле. Весной ведомство ожидало, что зарплата в этом году увеличится на 3800 руб., или на 7,4%, до 54 800 руб., а с 2022 г. будет увеличиваться в среднем на 6,5% ежегодно и к 2024 г. превысит 66 200 руб.
Оценки реальных заработных плат также были пересмотрены в сторону повышения. Фактический показатель 2020 г. улучшен до плюс 3,8% (в феврале Росстат отчитывался о росте на 2,5%, эту же цифру Минэк приводил в апрельской версии макропрогноза). Прогнозные показатели также повысились. Весной ведомство ожидало увеличения реальных зарплат в 2021–2024 гг. на 2%, 2,3%, 2,5% и 2,5%, в июне оценки изменились – 3,2%, 2,4% 2,5% и 2,5%.
Кроме пересмотра номинальных и реальных зарплат Минэк повысил прогноз прожиточного минимума (ПМ). На 2021 г. оценка оставлена без изменений – ПМ ожидается на уровне 11 653 руб. Но темпы его прироста с 2022 г. увеличиваются по сравнению с апрельским прогнозом. Весной ожидалось, что прожиточный минимум в 2022–2024 гг. составит 11 692 (+0,3%), 12 748 (+9%) и 13 648 руб. (+7%). В последней версии макропрогноза оценки скорректированы до 11 950 (+2,5%), 13 059 (+9,2%) и 14 031 руб.(+7,4%). Величина ПМ напрямую влияет на уровень доходов – показатель используется для определения нижней границы пенсий, разного рода социальных выплат и т. д.
Несмотря на повышение этих оценок, прогнозы реальных располагаемых доходов населения Минэк оставил без изменений. В 2020 г. показатель снизился на 3%, в 2021–2024 гг. он будет прирастать на 3%, 2,4%, 2,5% и 2,5%.
Представитель Минэка пояснил корректировку социальных метрик следующим образом.
«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь – февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий – ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения». Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) по итогам мая достиг 4,9% (-1,5 п. п. по сравнению с пиком в августе 2020 г.) – ранее выход на значения ниже 5% ожидался лишь осенью 2021-го, пояснил собеседник «Ведомостей». По его словам, более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать росту реальных заработных плат. В результате прогнозный объем фонда заработных плат работников организаций ожидается на более высоком уровне – плюс 640 млрд руб. в 2021 г. и 800–950 млрд руб. в 2022–2024 гг.
Сохранение прежней оценки уровня реальных располагаемых доходов связано с более медленным, чем ожидалось, восстановлением «прочих» доходов населения, в частности доходов от собственности и предпринимательской деятельности, а также неформальной занятости по итогам I квартала, добавил представитель Минэка. После выхода оценок по итогам полугодия в ведомстве планируют вернуться к оценке динамики показателя, уточнил он.
Представитель Минтруда на просьбу прокомментировать корректировку прожиточного минимума (ПМ) напомнил о пересмотре методики его расчета. В соответствии c новыми правилами ПМ устанавливается как 44,2% от среднедушевых медианных доходов населения. При увеличении прогнозной величины доходов растет и ожидаемая величина прожиточного минимума, пояснил представитель Минтруда.
Выше ожиданий
Рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения – феномен 2020–2021 гг., отметил руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Причем все это происходит на фоне индексации пенсий и пособий выше уровня инфляции, добавил он. Такой «парадокс» объясняется несколькими причинами.
Во-первых, снижается составляющая доходов, связанная с теневым сектором, т. е. фактически происходит легализация разного рода выплат при сохранении их уровня, пояснил экономист. Поэтому отчасти и заработная плата формально увеличивается, продолжил Климанов. Во-вторых, сокращаются бонусы и иные стимулы материального характера, прежде всего в бюджетном секторе, который выступает главным драйвером прироста зарплат. Кроме этого, конечно, на разницу номинальных и реальных доходов влияют инфляция и ослабление курса рубля, резюмировал эксперт.
Ситуация на рынке труда в первом полугодии 2021 г. пока складывается в целом довольно позитивно – выше ожиданий экспертов, добавил старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. По последним данным Росстата, рост реальных заработных плат в России в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте. Увеличение показателя могло быть выше, но позитивную динамику прироста номинальных зарплат в значительной степени снивелировало ухудшение оценок по уровню инфляции, добавил эксперт. А улучшение ожиданий по ПМ, судя по всему, связано прежде всего с изменением методики его расчета, согласился эксперт.
Повышение оценок по метрикам социального блока в целом укладывается в логику общего улучшения макропрогноза, констатировал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В новой версии во многом учтены фактические данные первого полугодия, добавил он. Впрочем, ряд показателей может быть скорректирован перед официальной публикацией документа, полагает эксперт. Например, очевидно, что ожидания по инфляции не совсем актуальны. Пересмотр роста цен повлечет корректировку других реальных показателей.