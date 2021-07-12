Минэк существенно повысил прогноз уровня зарплат

«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь – февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий – ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения». Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) по итогам мая достиг 4,9% (-1,5 п. п. по сравнению с пиком в августе 2020 г.) – ранее выход на значения ниже 5% ожидался лишь осенью 2021-го, пояснил собеседник «Ведомостей». По его словам, более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать росту реальных заработных плат. В результате прогнозный объем фонда заработных плат работников организаций ожидается на более высоком уровне – плюс 640 млрд руб. в 2021 г. и 800–950 млрд руб. в 2022–2024 гг.