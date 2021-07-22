В России впервые с сентября 2020 года зафиксирована дефляция

Индекс потребительских цен в России снизился на 0,01% за неделю с 13 по 19 июля 2021 г., следует из данных Росстата. Недельная дефляция зафиксирована впервые с сентября 2020 г. Представитель Росстата пояснил, что тренд развернулся прежде всего благодаря ускорению снижения цен на продукты питания, которые занимают существенную долю в структуре потребительских расходов населения. В частности, овощи и фрукты подешевели в среднем по стране на 2,1%, уточнил представитель службы (неделей ранее был зафиксирован спад на 1,3%).