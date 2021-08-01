К чему приведет очередное ужесточение выдачи потребкредитов

К чему приведет очередное ужесточение выдачи потребкредитовЦБ со второй попытки надеется на замедление темпов кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Центробанк опасается перегрева на рынке розничного кредитования, особенно необеспеченного: регулятор второй раз за год ужесточает требования к потребкредитам. С 1 октября для банков повышаются надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Это сделает кредитование для банков менее выгодным, так как они должны тратить на них больше капитала для покрытия возможных потерь. Сильнее всего надбавки вырастут для ссуд, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его доходу.
Например, по кредитам заемщикам с ПДН выше 80% надбавки вырастут с текущих уровней на 40–90 п. п. в зависимости от показателя полной стоимости кредита. Для клиентов из этой категории по кредитам с полной стоимостью до 10% годовых надбавка на капитал для банка вырастет со 110 до 150%, со стоимостью от 30 до 35% – с 250 до 340%.