Нефтяники предложили свои варианты снижения налоговой нагрузки

Нефтяники предложили свои варианты снижения налоговой нагрузкиОни позволят разрабатывать запасы углеводородов, которые сегодня нерентабельны
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД). Копия свода инициатив нефтяников есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил участник совещания – член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева. Основные инициативы следующие.
Нефтяники предлагают создать две новые группы месторождений в периметре режима НДД в дополнение к пяти существующим (они отличаются степенью выработанности, обводненности и другими характеристиками, от которых зависит уровень налоговой нагрузки). Одну для участков с объемом начальных запасов нефти менее 65 млн т и степенью выработанности менее 1%. Другую для месторождений сверхвязкой нефти в Республике Коми. Для обеих групп предлагается обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, одна из составных частей режима) на весь срок применения НДД. Кроме создания новых категорий бизнес считает целесообразным расширить режим НДД на отдельные участки второй, третьей и четвертой групп.
Другой блок предложений посвящен стимулированию геологоразведки трудноизвлекаемых запасов. В частности, предлагается ввести систему налоговых вычетов: разрешить сокращать платеж по НДПИ на сумму расходов на геологоразведочные работы, разрешить учитывать больше затрат на геологоразведку при расчете налога на прибыль или непосредственно НДД, указано в документе.
Минфин прорабатывает включение отдельных месторождений в уже существующие группы НДД, но создание новых групп не планируется, сказал «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, конкретные предложения будут готовы осенью, детали пока не определены. Рабочая группа – консультативный орган и говорить о конкретных решениях и изменениях законодательства пока рано, подчеркнул представитель Минфина.
Минэнерго пока не получило протокол заседания рабочей группы, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Вместе с тем министерство поддерживает необходимость создания условий для добычи запасов, извлекать которые в текущих условиях нерентабельно.
Оценка инициатив
Предложения бизнеса в целом соответствуют стратегии перехода от системы разнообразных льгот для недропользователей к более универсальной модели НДД, считает партнер EY Марина Белякова, знакомая с содержанием документа.
По ее словам, для некоторых месторождений, например сверхвязкой нефти в Коми (Ярегское месторождение высоковязкой нефти в Коми «Лукойла». – «Ведомости»), такая донастройка налогового режима может быть особенно актуальна с учетом отмененных с 2021 г. льгот. Расширение периметра НДД можно только приветствовать, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: «НДД – системно более правильный режим налогообложения, поскольку величина налога зависит от прибыли, а не только от объема добычи и различных ручных настроек».
Что такое НДД
Режим НДД заработал с 2019 г. для четырех групп участков. Первая и вторая в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья – зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая – новые месторождения этого же региона. Впоследствии появилась пятая группа в рамках «арктических преференций». В отличие от НДПИ новый налог взимается с финансового результата – с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД – 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин. Но перевод месторождения на режим НДД не означает автоматическую отмену НДПИ по этим участкам недр. Фактически компания одновременно платит оба налога, но ставка НДПИ существенно понижается – в среднем на 40%. По ряду месторождений рентабельность оказывается выше, если применять режим НДД, чем если просто платить НДПИ по полной ставке.
При рассмотрении инициатив надо учитывать несколько нюансов, добавила Белякова. Во-первых, внедрение не должно существенно менять базовую логику НДД. «Например, инициативы по расширению четвертой группы НДД выглядят обоснованными, но они не должны приводить к формированию выпадающих доходов бюджета», – подчеркнула она.
Расширение режима НДД позволит начать добычу на месторождениях, разработка которых сейчас «абсолютно невыгодна» из-за применения НДПИ, говорит руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в СНГ Михаил Орлов.
«Новый налог пользуется популярностью у бизнеса. Все больше компаний хотят перевести свои месторождения на НДД. Важно, что правительство готово расширять этот эксперимент и переводить на НДД новые месторождения», – отмечает Орлов. Впрочем, НДПИ, конечно, более простой для государства с точки зрения администрирования, согласился эксперт.
Ануфриева сообщила «Ведомостям», что свод предложений комплектовался таким образом, чтобы стимулировать разработку запасов, нерентабельную в действующих налоговых условиях, в первую очередь за счет расширения применения НДД. Речь о предоставлении новых льгот для рентабельной добычи, по ее словам, не идет.
Разработка 25% из 31 млрд т геологических запасов извлекаемой нефти сегодня нерентабельна, согласился председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, также участвовавший в заседании рабочей группы. «Таких больших месторождений, как Самотлор (крупнейшее в России нефтяное месторождение, открыто в 1965 г. в Западной Сибири, принадлежит «Роснефти», запасы оцениваются в 3,5 млрд т. – «Ведомости»), уже не будет, а малые в действующих фискальных условиях разрабатывать невыгодно. Поэтому они и не разрабатываются», – пояснил он.
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», а также «Газпром» и «Новатэк» не ответили на запросы «Ведомостей». Источник в одной из крупнейших нефтяных компаний сказал «Ведомостям», что консолидировать просьбы нефтяников негласно поручили руководителям регионов. По итогам совещания 29 мая в Сургуте губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предлагала масштабировать НДД, под условия применения которого сегодня подпадают не все месторождения, на всю нефтяную отрасль. «Недропользователи много вкладывали в период обвала цен на нефть и пандемии коронавируса, в том числе в содержание трудовых коллективов, чтобы избежать увольнений. В этой ситуации все [нефтяники] рассчитывали на понимание со стороны Минфина, но его не увидели», – говорит собеседник.
Другой источник отмечает, что в первую очередь предлагается расширение действующего периметра применения НДД, что «в целом свидетельствует об эффективности» этого налогового режима. Перевод новых запасов в НДД позволит вовлечь их в разработку, что положительно скажется как на объеме добычи, так и на доходах бюджета, считает он.
Собеседник в другой нефтяной компании сказал «Ведомостям», что ресурсодобывающему бизнесу трудно приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям налогообложения. Это приводит к необходимости пересматривать принятые инвестиционные решения, что в конечном счете негативно сказывается на объемах добычи углеводородного сырья, добавляет он. По словам собеседника, нефтяная отрасль не готова к дополнительным бюджетным изъятиям. Наоборот, в посткризисный период, когда спрос на нефть восстанавливается и ограничения добычи, принятые в рамках сделки ОПЕК+, пересматриваются, требуются дополнительные налоговые стимулы для увеличение объемов бурения и производства нефти, считает он. Собеседник также подчеркивает, что профильные ведомства с 2018 г. не могут завершить инвентаризацию месторождений с запасами более 5 млн т, поскольку до сих пор нет единой оценки запасов и общепринятой методики для этого. А именно на основе результатов этой работы и планировалось принять системное и объективное решение о необходимости корректировки режима НДД, говорит он.
«Отсутствие единой методики приводит к тому, что данные, представленные нефтяными компаниями, интерпретируются различным образом и могут послужить основанием как для вывода о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство, так и для вывода об обратном», – резюмировал собеседник «Ведомостей».