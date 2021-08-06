Нефтяники предложили свои варианты снижения налоговой нагрузки

Что такое НДД

Режим НДД заработал с 2019 г. для четырех групп участков. Первая и вторая в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья – зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая – новые месторождения этого же региона. Впоследствии появилась пятая группа в рамках «арктических преференций». В отличие от НДПИ новый налог взимается с финансового результата – с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД – 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин. Но перевод месторождения на режим НДД не означает автоматическую отмену НДПИ по этим участкам недр. Фактически компания одновременно платит оба налога, но ставка НДПИ существенно понижается – в среднем на 40%. По ряду месторождений рентабельность оказывается выше, если применять режим НДД, чем если просто платить НДПИ по полной ставке.