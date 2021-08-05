Россия поднялась на второе место по поставкам нефти в США

Эксперты ожидают дальнейшего роста объема поставок нефти из России в США. Этому будут способствовать в том числе более низкие закупочные цены по сравнению с другими доступными источниками аналогичного жидкого топлива. Тем не менее Канаду страна вряд ли опередит, уточняет Bloomberg. Так, на это государство приходится примерно половина всего экспорта нефти в США.