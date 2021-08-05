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Россия поднялась на второе место по поставкам нефти в США

Ведомости

Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в США после Канады, опередив Мексику, следует из информации на сайте Международного энергетического агентства (IEA). Так, суточный объем поставок страны американцам в последний месяц весны составил 844 000 баррелей в сутки, что на 22,7% больше, чем месяцем ранее.

Канада поставила США 4,057 млн баррелей в сутки. Мексика — 728 000 баррелей.

В целом за май Россия поставила в США 26,17 млн баррелей нефти. Это рекордный результат за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1995 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2009 г. — 25,08 млн баррелей в месяц.

По данным Bloomberg, американские нефтеперерабатывающие заводы традиционно используют густую нефть из Венесуэлы и Ближнего Востока. Однако поставки первой были прерваны из-за санкций, а объем экспорта из второго региона сократился вследствие ограничений ОПЕК+ на добычу сырья. В то же время российский топочный мазут-100 идеально подходит США, уточнило агентство. Поэтому Россия и смогла стать вторым по величине поставщиком американцам.

Эксперты ожидают дальнейшего роста объема поставок нефти из России в США. Этому будут способствовать в том числе более низкие закупочные цены по сравнению с другими доступными источниками аналогичного жидкого топлива. Тем не менее Канаду страна вряд ли опередит, уточняет Bloomberg. Так, на это государство приходится примерно половина всего экспорта нефти в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных