Минфин решил сократить заимствования в 2021 году на 875 млрд рублей

Минфин решил сократить заимствования в 2021 году на 875 млрд рублейНеобходимую сумму ведомство найдет в бюджетных остатках
Программу заимствований Министерства финансов в этом году планируется сократить на 875 млрд руб., следует из письма замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства. Представитель Минфина эту информацию подтвердил.
«В 2020 г. удалось получить сверхплановые ненефтегазовые доходы в результате более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось согласно макропрогнозу», – пояснил собеседник «Ведомостей». Благодаря перевыполнению плана образовались свободные бюджетные остатки – эти средства предлагается направить на финансирование сверхнормативных расходов 2021 г. с одновременным сокращением заимствований, уточнил представитель Минфина. Такие траты в этом году стали возможны благодаря временному расширению структурного первичного дефицита – показателя, который регламентирует максимально допустимый объем бюджетных расходов. Его традиционный уровень, согласно бюджетному правилу, – 585 млрд руб., или 0,5% ВВП. На 2021 г. сумму увеличили на 875 млрд, или на 0,8% ВВП, что позволило на аналогичную величину нарастить объем расходов.
Благодаря сокращению программы заимствований долговая политика будет нормализована уже в этом году, что положительно скажется на процентных ставках в экономике, обеспечит сохранение безопасного уровня госдолга в ближайшую трехлетку, резюмировал представитель Минфина. За первую половину 2021 г. Минфин привлек 1,5 трлн руб. госдолга на национальном рынке. В общей сложности в этом году ведомство согласно закону о бюджете планировало занять 2,7 трлн руб. внутри страны. За январь – июнь объем внутреннего долга вырос с 14,8 трлн до 15,5 трлн руб., внешнего, включая суммы госгарантий российским экспортерам, – с $56,7 млрд до $58,6 млрд (4,3 трлн руб. по курсу ЦБ на 7 августа в $73,1/руб.).
Федеральный бюджет по итогам 2020 г. был исполнен с дефицитом в 4,1 трлн руб. Это на 630 млрд руб. лучше, чем ожидалось осенью прошлого года. Причем объем ненефтегазовых поступлений на 762 млрд руб. превысил осенние оценки.
В прошлом году программа государственных внутренних заимствований была выполнена с превышением предусмотренных изначально показателей более чем в 2 раза. Общий объем размещения составил почти 5,3 трлн руб. Причем 60% от этой суммы Минфин привлек в сентябре – ноябре. Более того, объем размещения в октябре составил 1,5 трлн руб., что стало рекордным месячным значением за всю историю рынка государственных ценных бумаг РФ, сообщала Счетная палата.
1,5 трлн руб.
госдолга привлек Минфин за первую половину 2021 г. на национальном рынке
Представители Минфина ранее допускали сокращение программы заимствований в 2021 г. В марте о том, что такая опция рассматривается, сообщал министр Антон Силуанов. Аналогичную позицию выражал в апреле его заместитель Владимир Колычев в интервью Reuters. «В прошлом году мы, по сути, заняли больше, чем требовалось, – занимали, исходя из более консервативных оценок восстановления экономики и поступления ненефтегазовых доходов», – пояснял замминистра. Нормализация объемов заимствований, по его мнению, должна была положительно сказаться на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволила бы гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией.
Незадолго до интервью Колычева – 15 апреля – США ввели санкции против российского госдолга. Ограничения предусматривают запрет американским финансовым учреждениям покупать новые выпуски российских облигаций, эмитентами которых выступают ЦБ, Минфин или ФНБ.
Экономика против бюджета
Минэкономразвития, впрочем, решение Минфина сократить заимствования не поддержало. Нецелесообразно ужесточать бюджетную политику в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, пишет Крючкова. Минэк предлагает направить свободные остатки, сформированные по итогам 2020 г., не на замещение заимствований, а на пополнение средств резервного фонда правительства, следует из письма. Это позволит в течение года использовать средства дополнительно к установленным законом расходам. Резервный фонд правительства предназначен прежде всего для финансирования внеплановых нужд.
Более того, такую практику – направление сверхплановых ненефтегазовых доходов в резервный фонд – Крючкова предлагает сделать постоянной. Это, по ее мнению, позволит более чисто соблюсти систему бюджетных правил, которая предполагает инвестирование ненефтегазовых доходов в экономику в полном объеме. Представитель Минэка не ответил на запрос «Ведомостей».
Свободные остатки бюджета логично было бы использовать на цели экономического роста и стратегических преобразований, полагает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Уровень госдолга в этом году все еще невелик – менее 17% ВВП. У России скопились избыточные государственные сбережения, при том что страна испытывает инвестиционный голод, добавил он. Хотя рост ВВП в этом году составит, скорее всего, около 4,3%, что выше последнего прогноза Минэка, уже в 2022 г. он может существенно замедлиться, ожидает экономист. Повышение ЦБ ключевой ставки приведет к торможению кредитования и фактически нивелирует позитивный эффект от увеличения нефтедобычи в 2021–2022 гг., уверен Клепач.
Предложение Минэка, с его точки зрения, вполне обоснованно – пополнение резервного фонда правительства за счет остатков позволит нарастить вложения в экономику, не меняя бюджетное правило (расходы через резервный фонд учитываются за рамками установленных законом о бюджете трат. – «Ведомости»).
Во время динамичного роста экономики, который ожидается в ближайшие два года, заимствования не столь важны, не согласился директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. На данном этапе Минфин может скорее заниматься погашением старых долгов, чем накоплением новых. Закрепление правила о перечислении остатков в резервный фонд на постоянной основе создаст ряд дополнительных бюрократических сложностей. «Хотя остатки возникают довольно регулярно, что делать в те годы, когда их нет, – финансировать из резервного фонда правительства?» – сомневается эксперт. Нет смысла формировать дополнительный резервный фонд к уже имеющемуся ФНБ, резюмировал Шибанов.
Вопрос о том, как распорядиться бюджетными остатками, – очередной раунд традиционного спора между Минфином и Минэком, отметила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. «Одни говорят о том, что важнее сбалансированный бюджет и низкий долг, а другие – что важнее стимулирование роста», – констатирует экономист. Истина посередине, уверена Осмоловская-Суслина. Программа заимствований может быть сокращена, но на меньшую сумму. Остальные деньги могут быть инвестированы в экономику сверх плана, резюмировала эксперт.