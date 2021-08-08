Минфин решил сократить заимствования в 2021 году на 875 млрд рублей

Свободные остатки бюджета логично было бы использовать на цели экономического роста и стратегических преобразований, полагает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Уровень госдолга в этом году все еще невелик – менее 17% ВВП. У России скопились избыточные государственные сбережения, при том что страна испытывает инвестиционный голод, добавил он. Хотя рост ВВП в этом году составит, скорее всего, около 4,3%, что выше последнего прогноза Минэка, уже в 2022 г. он может существенно замедлиться, ожидает экономист. Повышение ЦБ ключевой ставки приведет к торможению кредитования и фактически нивелирует позитивный эффект от увеличения нефтедобычи в 2021–2022 гг., уверен Клепач.