ФНС резко усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом

ФНС резко усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежомБизнесмены занижают сумму прибыли по КИК
Количество запросов к налогоплательщикам, например уведомлений о явке в инспекцию, требований предоставить документальное подтверждение тех или иных зарубежных операций, выросло в разы, рассказал «Ведомостям» директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников. Причем ФНС стала работать более персонализированно, адресно: инспектора направляют конкретные вопросы по определенному счету, операции, добавил партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров КПМГ в СНГ Андрей Ермолаев.
Практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды, отметил Печерников. Почти повсеместно требуются финансовые отчеты, аудиторские заключения и пояснения по расчету прибыли, уточнил старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко. Возрос интерес и к другим видам отчетности по иностранным компаниям, кроме непосредственно деклараций, добавила налоговый менеджер EY Екатерина Алексанян. Например, к уведомлениям о владении КИК, возникновении участия в иностранной организации или учреждении иностранной структуры без образования юрлица.
Новый режим
С 2020 г. владельцы компаний за рубежом могут выбирать между двумя форматами уплаты налога. Первый – перечислять 5 млн руб. за все зарубежные активы и не сдавать отчетность – так называемый паушальный налог. Другая опция – стандартно отчитаться о компаниях с прибылью от 10 млн руб. в год и заплатить НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% для юрлиц. Контролирующим лицом КИК признается владелец (юрлицо или физлицо) доли от 25%. Если компания минимум на 50% принадлежит российским резидентам, бенефициарами признаются владельцы доли от 10%.
Новый фиксированный налог с КИК в 5 млн руб. независимо от суммы прибыли выбрало более 270 бизнесменов, сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. Они обязались платить фиксированный налог в течение трех лет, что принесет бюджету более 1,3 млрд руб. ежегодно.
Общее количество известных ей российских бенефициаров зарубежных компаний ФНС не уточняет. Итоги декларационной кампании 2021 г. служба пока не подвела, уточнил представитель налоговой. Представитель Минфина не ответил на запрос.
В 2020 г. в казну поступило 5,2 млрд руб. от КИК, показывают данные ФНС. Крупнейшим плательщиком оказался основной владелец НЛМК Владимир Лисин, который выплатил в бюджет Липецкой области свыше 1,1 млрд руб. На 1 июня 2021 г. в консолидированный бюджет поступил почти 1 млрд налога на прибыль с КИК и 253,1 млн руб. в виде НДФЛ.
Необоснованно уменьшили
Многих бизнесменов, выбравших новый режим налога на КИК, налоговые органы обязали представить пояснения и документы по расчету прибыли КИК за предыдущие периоды, усомнившись в корректности расчета налоговой базы, уточнила Алексанян. Представитель ФНС пояснил, что некоторые пользователи нового режима не задекларировали фиксированный размер прибыли КИК или же сообщили необоснованно уменьшенную сумму.
Ранее, до реформы налогообложения КИК, многие не декларировали такую форму имущества, если компания не показывала прибыль, объяснил Нестеренко: «Общий менталитет был таков, что чем меньше про тебя знают, тем лучше». Но в этом году дал ощутимые результаты международный автообмен финансовой информацией. ФНС проанализировала полученный массив данных, обнаружила лакуны и в начале года прошла массовая волна запросов об операциях по зарубежным счетам и активам, напомнил эксперт.
Открытие «непознанных ранее областей» привело к тому, что ФНС резко активизировала выездные проверки физлиц по предыдущим периодам, дополнила партнер FTL Advisers Дарья Невская. Но налогоплательщики, которые подавали декларации весной, уже учли риск повышенного внимания. «Если раньше многим казалось, что данные автообмена не смогут адекватно обработать, то сейчас эти иллюзии рассеялись, и клиенты стали более аккуратно заполнять свои декларации», – констатировала Невская.
Впрочем, есть и более серьезный аргумент, чтобы тщательнее готовить отчетность. В этом году штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчетности вырос в 5 раз – со 100 000 до 500 000 руб. А если не представить документы по требованию налоговой, могут взыскать до 1 млн руб., причем ФНС вправе оштрафовать за несколько лет (срок давности по налоговым искам – три года).
Владельцы активов за рубежом оказались в ситуации выбора: сообщить о своих КИК, закрыть их или просто выехать из России, перестав быть налоговым резидентом, иронизирует Нестеренко. Ряду владельцев штрафы показались настолько пугающими, что они выбрали фиксированный налог в 5 млн руб., чтобы над ними не висел дамоклов меч за малейшее нарушение, рассказала Невская.
Налог в 5 млн руб. выбрало больше бизнесменов, чем весь российский список Forbes, – на него перешли и другие налогоплательщики, констатировал старший юрист московского офиса Baker McKenzie Артем Торопов. По его мнению, предложение оказалось очень популярным и им воспользовались многие ультрасостоятельные бизнесмены. «Все страны конкурируют за таких налогоплательщиков, и новый режим положительно сказался на конкурентоспособности России как юрисдикции для ультрасостоятельных людей», – считает он.
Фокус на биржу
Кроме повышенного интереса к КИК, ФНС начала особо активно проверять операции по ценным бумагам. «Мы зафиксировали всплеск запросов для документального подтверждения расходов на покупку, хранение и продажу ценных бумаг», – рассказала Алексанян.
Интереснее всего для налоговых органов информация о тех, кто зарабатывает на зарубежных фондовых рынках. Это та область, на которую многие физлица, используя брокеров, никогда не обращали особого внимания и не анализировали риск возникновения самостоятельной обязанности заплатить налог в России, отмечает Ермолаев. Тщательный анализ позволяет инспекторам не только покрыть вопросы уплаты налогов, но и проверить соблюдение валютного законодательства.
«Сложность в том, что по брокерским счетам могут проходить сотни и даже тысячи операций в год. По российскому законодательству каждая из этих операций должна быть переведена в рубли по курсу на дату совершения операции. Подготовка отчетности отнимает много времени, и, хотя в ряде случаев ее готовит брокер, ответственность лежит на владельце счета», – пояснил Нестеренко.
С этого года нужно отчитываться не только о счетах в банках, но и о брокерских, инвестиционных, накопительных, счетах в платежных системах (электронных кошельках) и др. Штрафы за неподачу отчетности о счетах в электронных кошельках рассчитываются от суммы поступлений и могут достигать 40%.
Многие владельцы брокерских счетов без прибыли не знали, что все равно нужно подавать декларации, или же сознательно шли на это, готовясь заплатить штраф, просто чтобы избежать бумажной волокиты, резюмировала Невская.