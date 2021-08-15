ФНС резко усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом

Впрочем, есть и более серьезный аргумент, чтобы тщательнее готовить отчетность. В этом году штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчетности вырос в 5 раз – со 100 000 до 500 000 руб. А если не представить документы по требованию налоговой, могут взыскать до 1 млн руб., причем ФНС вправе оштрафовать за несколько лет (срок давности по налоговым искам – три года).