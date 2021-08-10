ФНС назвала плюсы единого налогового платежа для бизнеса

В ФНС полагают, что новый механизм заметно снизит нагрузку на государственные информационные системы, а также позволит сократить число платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 000. Ранее о планах внедрить единый налоговый счет для бизнеса к концу следующего года заявил глава ведомства Даниил Егоров.