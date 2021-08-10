ФНС назвала плюсы единого налогового платежа для бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует распространить механизм единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает РБК. Сейчас таковой действует для физических лиц и позволяет гражданам через внесение общей суммы оплачивать транспортный, земельный и имущественный налоги благодаря тому, что ведомство само распределяет средства должным образом.
Контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета» ФНС разместила на портале госзакупок в конце июля. Сумма лота составляет 4,6 млн руб. Если мера будет реализована, бизнес сможет одним платежом покрывать все налоги, сборы и страховые взносы, что снизит издержки государственного управления и повысит сервисную составляющую налоговой службы.
В целом в ФНС перечислили четыре главных преимущества единого налогового счета:
- Удобство внесения средств, так как для этого потребуется лишь ИНН, причем произвести оплату сможет третье лицо;
- Исключение ошибок при заполнении расчетных документов;
- При наличии переплаты и одновременно недоимки по разным налогам и взносам пени начисляться не будут. Они придут только на долг по общему счету;
- Возможность подключения автоплатежа, заказа детализации платежей и т.д.
В ФНС полагают, что новый механизм заметно снизит нагрузку на государственные информационные системы, а также позволит сократить число платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 000. Ранее о планах внедрить единый налоговый счет для бизнеса к концу следующего года заявил глава ведомства Даниил Егоров.