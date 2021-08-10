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ФНС назвала плюсы единого налогового платежа для бизнеса

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует распространить механизм единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает РБК. Сейчас таковой действует для физических лиц и позволяет гражданам через внесение общей суммы оплачивать транспортный, земельный и имущественный налоги благодаря тому, что ведомство само распределяет средства должным образом. 

Контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета» ФНС разместила на портале госзакупок в конце июля. Сумма лота составляет 4,6 млн руб. Если мера будет реализована, бизнес сможет одним платежом покрывать все налоги, сборы и страховые взносы, что снизит издержки государственного управления и повысит сервисную составляющую налоговой службы.

В целом в ФНС перечислили четыре главных преимущества единого налогового счета:

- Удобство внесения средств, так как для этого потребуется лишь ИНН, причем произвести оплату сможет третье лицо;

- Исключение ошибок при заполнении расчетных документов;

- При наличии переплаты и одновременно недоимки по разным налогам и взносам пени начисляться не будут. Они придут только на долг по общему счету;

- Возможность подключения автоплатежа, заказа детализации платежей и т.д.

В ФНС полагают, что новый механизм заметно снизит нагрузку на государственные информационные системы, а также позволит сократить число платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 000. Ранее о планах внедрить единый налоговый счет для бизнеса к концу следующего года заявил глава ведомства Даниил Егоров. 

Ранее по теме: Возможности ФНС работают против экономики страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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