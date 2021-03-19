Возможности ФНС работают против экономики страны

Эта новация – часть давнего тренда на тотальный цифровой контроль баланса доходов и расходов населения. ФНС России по праву считается одной из самых прогрессивных и технологичных налоговых служб в Европе и мире. И штурмует все новые и новые вершины. Очевидно, что при получении данных российские налоговые органы имеют благие намерения, связанные с борьбой с уклонением от уплаты налогов. Однако контроль в формате перманентного автоматизированного налогового администрирования при определенных обстоятельствах может стать слишком рискованным для плательщика. Так, формирование единой сводной базы как налоговой, так и банковской информации по налогоплательщикам сопряжен с рисками ее утечки – через взлом системы извне и через злоупотребление сотрудниками ФНС своими полномочиями. А разглашение информации об активах, доходах и расходах третьим лицам в дальнейшем может привести к вымогательствам или дать кому-то козырь в бизнес-спорах, внутрикорпоративных или личных конфликтах.