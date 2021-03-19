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Возможности ФНС работают против экономики страны

Граждане и бизнес стали заложниками слишком эффективного налогового администрирования
Антон Тарунтаев , замруководителя практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры»
Максим Стулов / Ведомости

Налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне и теперь может запрашивать у банков копии паспортов клиентов, доверенностей, договоров на открытие счетов и заявлений на их закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Также банки теперь обязаны в электронной форме предоставлять налоговой информацию о бенефициарах счетов.

Эта новация – часть давнего тренда на тотальный цифровой контроль баланса доходов и расходов населения. ФНС России по праву считается одной из самых прогрессивных и технологичных налоговых служб в Европе и мире. И штурмует все новые и новые вершины. Очевидно, что при получении данных российские налоговые органы имеют благие намерения, связанные с борьбой с уклонением от уплаты налогов. Однако контроль в формате перманентного автоматизированного налогового администрирования при определенных обстоятельствах может стать слишком рискованным для плательщика. Так, формирование единой сводной базы как налоговой, так и банковской информации по налогоплательщикам сопряжен с рисками ее утечки – через взлом системы извне и через злоупотребление сотрудниками ФНС своими полномочиями. А разглашение информации об активах, доходах и расходах третьим лицам в дальнейшем может привести к вымогательствам или дать кому-то козырь в бизнес-спорах, внутрикорпоративных или личных конфликтах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных