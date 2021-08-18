Таможня стала повышать цену импорта на сумму дивидендов его получателей

Российское представительство импортировало одежду и обувь для последующей продажи в сети магазинов и распределяло прибыль в виде дивидендов иностранным учредителям. После проверки Брянская таможня увеличила таможенную стоимость ввезенных товаров на сумму дивидендов и дополнительно взыскала с них ввозную таможенную пошлину и НДС. Свое решение таможня обосновала тем, что весь бизнес компании заключается в продаже полученных от материнской компании товаров, поэтому дивиденды связаны с ввозимыми товарами. Компания возразила, что дивиденды «исходя из их экономико-правовой природы не могут являться ни частью цены продаваемых товаров, ни доходом продавца от последующей продажи товара на внутреннем рынке и потому не должны включаться в таможенную стоимость».