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Таможня стала повышать цену импорта на сумму дивидендов его получателей

Такую практику уже оспорили компании Pull & Bear, Bershka и Chanel
Ольга Агеева
Российское представительство европейской компании импортировало одежду и обувь для последующей продажи в сети магазинов и распределяло прибыль в виде дивидендов иностранным учредителям /Евгений Разумный / Ведомости

Суды отказывают таможне в доначислении сборов за ввоз товаров за счет включения в их стоимость суммы выплаченных за рубеж дивидендов. На участившиеся попытки ФТС завысить цену импортируемых товаров, а в конечном счете и сумму ввозного НДС и пошлин обратили внимание в Deloitte, а также в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ; представляет интересы иностранного бизнеса в России). Но пока судебная практика складывается в пользу бизнеса. «Дочка» европейской компании Pull & Bear – ООО «Пулл энд Беар СНГ» (на 90% принадлежит Zara Holding B.V.) успешно оспорило доначисления в суде первой инстанции, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Российское представительство импортировало одежду и обувь для последующей продажи в сети магазинов и распределяло прибыль в виде дивидендов иностранным учредителям. После проверки Брянская таможня увеличила таможенную стоимость ввезенных товаров на сумму дивидендов и дополнительно взыскала с них ввозную таможенную пошлину и НДС. Свое решение таможня обосновала тем, что весь бизнес компании заключается в продаже полученных от материнской компании товаров, поэтому дивиденды связаны с ввозимыми товарами. Компания возразила, что дивиденды «исходя из их экономико-правовой природы не могут являться ни частью цены продаваемых товаров, ни доходом продавца от последующей продажи товара на внутреннем рынке и потому не должны включаться в таможенную стоимость».

Суд первой инстанции признал решения таможни незаконными, а вывод о том, что дивиденды являются частью стоимости ввезенных товаров, – «не основанным на действующем таможенном, налоговом и гражданском законодательстве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных