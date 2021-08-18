Таможня стала повышать цену импорта на сумму дивидендов его получателей

Таможня стала повышать цену импорта на сумму дивидендов его получателейТакую практику уже оспорили компании Pull & Bear, Bershka и Chanel
Суды отказывают таможне в доначислении сборов за ввоз товаров за счет включения в их стоимость суммы выплаченных за рубеж дивидендов. На участившиеся попытки ФТС завысить цену импортируемых товаров, а в конечном счете и сумму ввозного НДС и пошлин обратили внимание в Deloitte, а также в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ; представляет интересы иностранного бизнеса в России). Но пока судебная практика складывается в пользу бизнеса. «Дочка» европейской компании Pull & Bear – ООО «Пулл энд Беар СНГ» (на 90% принадлежит Zara Holding B.V.) успешно оспорило доначисления в суде первой инстанции, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.
Российское представительство импортировало одежду и обувь для последующей продажи в сети магазинов и распределяло прибыль в виде дивидендов иностранным учредителям. После проверки Брянская таможня увеличила таможенную стоимость ввезенных товаров на сумму дивидендов и дополнительно взыскала с них ввозную таможенную пошлину и НДС. Свое решение таможня обосновала тем, что весь бизнес компании заключается в продаже полученных от материнской компании товаров, поэтому дивиденды связаны с ввозимыми товарами. Компания возразила, что дивиденды «исходя из их экономико-правовой природы не могут являться ни частью цены продаваемых товаров, ни доходом продавца от последующей продажи товара на внутреннем рынке и потому не должны включаться в таможенную стоимость».
Суд первой инстанции признал решения таможни незаконными, а вывод о том, что дивиденды являются частью стоимости ввезенных товаров, – «не основанным на действующем таможенном, налоговом и гражданском законодательстве».