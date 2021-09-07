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ФНС оценила потери экономики от списаний долгов при банкротствах

За пять лет кредиторы потеряли 12 трлн рублей
Ольга Агеева
Евгений Разумный / Ведомости

Кредиторы потеряли 12 трлн руб. за последние пять лет из-за списания долгов в ходе банкротств, сообщил заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России». По его словам, зачастую должники оказываются вообще без имущества, и банкротство заканчивается ликвидацией бизнеса без погашения долгов.

«12 трлн руб. потеряла экономика за пять лет. Столько было списано долгов, это то, что потеряли кредиторы, – что они собирались вкладывать в бизнес – то, что должно было быть “кровью” экономики, заморожено, затромбировано институтом банкротства», – заявил Чекмышев.

По словам замглавы ФНС, «ситуация очень сильно ухудшается». Только за 2020 г. списано 3,4 трлн руб. долгов. Если еще недавно каждая третья процедура затягивалась дольше установленного срока в 2 года, то за последний год доля затянувшихся банкротств выросла вдвое – до 63%, рассказал Чекмышев.

В среднем активы при банкротстве продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. По его словам, ежегодно упущенная выгода кредиторов от распродажи имущества банкротов составляет 500 млрд руб. Столько составляет разница между общей рыночной стоимостью распродаваемых активов и стоимостью на торгах.

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«Лекарством» для института банкротства, по мнению Чекмышев, должна стать реформа института банкротства. Правительство в мае внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предполагает введение реструктуризации долгов, назначение арбитражных управляющих на основе открытого рейтинга, ответственности для них, англо-голландских аукционов и открытого маркетплейса для распродажи активов банкротов. Минэкономразвития рассчитывает, что до конца 2021 г. законопроект будет принят, как минимум, в первом чтении.

«Законопроект критикуют все: банки, системные кредиторы, арбитражные управляющие – это признак качества. В такой конфликтной среде ни одно решение не может устраивать все стороны на все 100%», – уверен замглавы ФНС.

Основными бенефициарами несовершенного института банкротства, по его мнению, являются арбитражные управляющие и юристы. «Все те, кто знает, как превратить процедуру банкротства в выгодный бизнес», — сказал Чекмышев. «Все профессиональное сообщество в банкротстве сложилось на конфликте, на несовершенстве закона, на том, что процедуры непрозрачны, на том, что можно получать клиентов, которые не понимают, что происходит в банкротстве, и продавать им свои услуги», – считает замглавы ФНС.

«С точки зрения юриста как бизнесмена – это совершенно понятная мотивация. Но банкротство – это действительно война, в которой появляются жертвы в виде экономических субъектов», – констатировал замглавы ФНС. Реформа, по его мнению, направлена на благо экономике. «Арбитражный управляющий должен перестать быть бенефициаром института банкротства, он должен стать менеджером», – подчеркивает Чекмышев.

Сейчас количество реабилитационных процедур в России «в пределах статистической погрешности», сообщил на конференции директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаил Бештоев. Менее 2% предприятий в процедуре банкротства в России получают шанс восстановить свою платежеспособность и вернуться на рынок. По его словам, в США этот показатель достигает 30%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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