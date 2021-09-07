ФНС оценила потери экономики от списаний долгов при банкротствах

Основными бенефициарами несовершенного института банкротства, по его мнению, являются арбитражные управляющие и юристы. «Все те, кто знает, как превратить процедуру банкротства в выгодный бизнес», — сказал Чекмышев. «Все профессиональное сообщество в банкротстве сложилось на конфликте, на несовершенстве закона, на том, что процедуры непрозрачны, на том, что можно получать клиентов, которые не понимают, что происходит в банкротстве, и продавать им свои услуги», – считает замглавы ФНС.