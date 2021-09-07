ФНС оценила потери экономики от списаний долгов при банкротствах

ФНС оценила потери экономики от списаний долгов при банкротствахЗа пять лет кредиторы потеряли 12 трлн рублей
Кредиторы потеряли 12 трлн руб. за последние пять лет из-за списания долгов в ходе банкротств, сообщил заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России». По его словам, зачастую должники оказываются вообще без имущества, и банкротство заканчивается ликвидацией бизнеса без погашения долгов.
«12 трлн руб. потеряла экономика за пять лет. Столько было списано долгов, это то, что потеряли кредиторы, – что они собирались вкладывать в бизнес – то, что должно было быть “кровью” экономики, заморожено, затромбировано институтом банкротства», – заявил Чекмышев.
По словам замглавы ФНС, «ситуация очень сильно ухудшается». Только за 2020 г. списано 3,4 трлн руб. долгов. Если еще недавно каждая третья процедура затягивалась дольше установленного срока в 2 года, то за последний год доля затянувшихся банкротств выросла вдвое – до 63%, рассказал Чекмышев.
В среднем активы при банкротстве продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. По его словам, ежегодно упущенная выгода кредиторов от распродажи имущества банкротов составляет 500 млрд руб. Столько составляет разница между общей рыночной стоимостью распродаваемых активов и стоимостью на торгах.
«Лекарством» для института банкротства, по мнению Чекмышев, должна стать реформа института банкротства. Правительство в мае внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предполагает введение реструктуризации долгов, назначение арбитражных управляющих на основе открытого рейтинга, ответственности для них, англо-голландских аукционов и открытого маркетплейса для распродажи активов банкротов. Минэкономразвития рассчитывает, что до конца 2021 г. законопроект будет принят, как минимум, в первом чтении.
«Законопроект критикуют все: банки, системные кредиторы, арбитражные управляющие – это признак качества. В такой конфликтной среде ни одно решение не может устраивать все стороны на все 100%», – уверен замглавы ФНС.
Основными бенефициарами несовершенного института банкротства, по его мнению, являются арбитражные управляющие и юристы. «Все те, кто знает, как превратить процедуру банкротства в выгодный бизнес», — сказал Чекмышев. «Все профессиональное сообщество в банкротстве сложилось на конфликте, на несовершенстве закона, на том, что процедуры непрозрачны, на том, что можно получать клиентов, которые не понимают, что происходит в банкротстве, и продавать им свои услуги», – считает замглавы ФНС.
«С точки зрения юриста как бизнесмена – это совершенно понятная мотивация. Но банкротство – это действительно война, в которой появляются жертвы в виде экономических субъектов», – констатировал замглавы ФНС. Реформа, по его мнению, направлена на благо экономике. «Арбитражный управляющий должен перестать быть бенефициаром института банкротства, он должен стать менеджером», – подчеркивает Чекмышев.
Сейчас количество реабилитационных процедур в России «в пределах статистической погрешности», сообщил на конференции директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаил Бештоев. Менее 2% предприятий в процедуре банкротства в России получают шанс восстановить свою платежеспособность и вернуться на рынок. По его словам, в США этот показатель достигает 30%.