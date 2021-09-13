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Размер потенциально невозвратных кредитов населению достиг рекорда

Банки оценивают вероятность убытков по пока еще работающим ссудам в 400 млрд руб.
Вадим Арапов
Резкий рост долговой нагрузки граждан в условиях неблагополучной макросреды создает значительный потенциал увеличения просрочки в дальнейшем / Максим Стулов / Ведомости

Кредиты гражданам, которые банки оценивают как по тенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 млрд руб., следует из статистики Банка России о рисках кредитования граждан. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%. Сумма в 418 млрд руб. – это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 трлн руб.), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды – с просрочкой от 90 дней (957 млрд руб.). Показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, пояснил представитель ЦБ. Этот показатель сейчас находится на рекордном уровне.

К работающим относятся кредиты без просрочки или если она менее 90 дней. Но 418 млрд руб. учитывают также обеспечение, которое позволяет уменьшить размер ожидаемых потерь, уточнил представитель ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных