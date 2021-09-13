Размер потенциально невозвратных кредитов населению достиг рекорда

Кредиты гражданам, которые банки оценивают как по тенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 млрд руб., следует из статистики Банка России о рисках кредитования граждан. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%. Сумма в 418 млрд руб. – это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 трлн руб.), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды – с просрочкой от 90 дней (957 млрд руб.). Показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, пояснил представитель ЦБ. Этот показатель сейчас находится на рекордном уровне.