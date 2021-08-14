Банки в июле выдали россиянам 1,7 млн кредитов наличными

Российские банки в июле выдали населению 1,7 млн кредитов наличными, на 4000 кредитов больше, чем в июне, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 г., следует из результатов исследования «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего данными о примерно 97% российских заемщиков.