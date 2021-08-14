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Банки в июле выдали россиянам 1,7 млн кредитов наличными

Ведомости

Российские банки в июле выдали населению 1,7 млн кредитов наличными, на 4000 кредитов больше, чем в июне, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 г., следует из результатов исследования «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего данными о примерно 97% российских заемщиков.

Всего за первое полугодие россияне взяли у банков 10,7 млн кредитов, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество ссуд сильно сократилось на фоне первой волны пандемии коронавируса.

«Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент», – прокомментировал полученные данные гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Повышение регулятором надбавки к коэффициентам риска сделало выдачу потребкредитов менее рентабельной для банков, добавил он.

Из числа 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, наибольшее сокращение выдач за месяц зафиксировано в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (-4%). Наибольший рост выданных кредитов – в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.

Ранее, в мае, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор фиксирует быстрый рост долговой нагрузки граждан, из-за чего в некоторых сегментах рынка начали образовываться «пузыри». До этого аналитики компании Frank RG предупредили, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России.

Ранее по теме: ЦБ предупредил о появлении «пузырей» при быстром росте кредитования в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных